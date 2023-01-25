https://ria.ru/20230125/elektroenergiya-1847281165.html
"Интер РАО" установило рекорд поставок электроэнергии в Китай и Монголию
"Интер РАО" установило рекорд поставок электроэнергии в Китай и Монголию - РИА Новости, 25.01.2023
"Интер РАО" установило рекорд поставок электроэнергии в Китай и Монголию
"Интер РАО" по итогам 2022 года установило рекорд по поставкам электроэнергии из России в Китай и Монголию, сообщил глава энергокомпании Борис Ковальчук. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:40
2023-01-25T11:40
2023-01-25T12:08
экономика
борис ковальчук
михаил мишустин
россия
монголия
китай
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости/Прайм. "Интер РАО" по итогам 2022 года установило рекорд по поставкам электроэнергии из России в Китай и Монголию, сообщил глава энергокомпании Борис Ковальчук. "С июня 2022 года мы полностью прекратили коммерческие поставки в страны Евросоюза. Но одновременно с этим существенно нарастили экспорт в КНР и Монголию. По итогам 2022 года будет установлен исторический максимум по объемам реализованных киловатт-часов в данных направлениях", - сказал он в ходе рабочей встречи с главой правительства Михаилом Мишустиным.Поставки электроэнергии из России в Европу прекращены с 2022 года. Тогда "Интер РАО" сообщало, что получатели на фоне санкций не могут рассчитаться с компанией за поставленную электроэнергию.Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в конце декабря 2022 года сообщал, что экспорт в Китай и Монголию увеличился в 2022 году на 15-20%, а только в Китай по итогам года будет увеличение на порядка 16%. "Интер РАО" поставляет электроэнергию в Китай из Амурской области по долгосрочному контракту "бери или плати". Ранее объемы экспорта составляли около 3 миллиардов кВт.ч в год, в 2021 году Китай попросил увеличить поставки из-за энергодефицита. По итогам 2021 года экспорт составил 3,8 миллиарда кВт.ч на 181,5 миллиона долларов."Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. "Интер РАО" - единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.
https://ria.ru/20221014/siemens-1824025120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, борис ковальчук, михаил мишустин, россия, монголия, китай
Экономика, Борис Ковальчук, Михаил Мишустин, Россия, Монголия, Китай
11:40 25.01.2023 (обновлено: 12:08 25.01.2023)
"Интер РАО" установило рекорд поставок электроэнергии в Китай и Монголию
"Интер РАО" в 2022 году установило рекорд поставок электроэнергии в Китай и Монголию
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости/Прайм. "Интер РАО" по итогам 2022 года установило рекорд по поставкам электроэнергии из России в Китай и Монголию, сообщил глава энергокомпании Борис Ковальчук.
"С июня 2022 года мы полностью прекратили коммерческие поставки в страны Евросоюза. Но одновременно с этим существенно нарастили экспорт в КНР и Монголию. По итогам 2022 года будет установлен исторический максимум по объемам реализованных киловатт-часов в данных направлениях", - сказал он в ходе рабочей встречи с главой правительства Михаилом Мишустиным
.
Поставки электроэнергии из России в Европу прекращены с 2022 года. Тогда "Интер РАО" сообщало, что получатели на фоне санкций не могут рассчитаться с компанией за поставленную электроэнергию.
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в конце декабря 2022 года сообщал, что экспорт в Китай и Монголию увеличился в 2022 году на 15-20%, а только в Китай по итогам года будет увеличение на порядка 16%. "Интер РАО" поставляет электроэнергию в Китай из Амурской области по долгосрочному контракту "бери или плати". Ранее объемы экспорта составляли около 3 миллиардов кВт.ч в год, в 2021 году Китай попросил увеличить поставки из-за энергодефицита. По итогам 2021 года экспорт составил 3,8 миллиарда кВт.ч на 181,5 миллиона долларов.
"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. "Интер РАО" - единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.