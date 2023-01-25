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В ООН оценили динамику российской экономики - РИА Новости, 25.01.2023
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В ООН оценили динамику российской экономики
В ООН оценили динамику российской экономики - РИА Новости, 25.01.2023
В ООН оценили динамику российской экономики
Российская экономика сократилась примерно на 3% в 2022 году, когда прогнозировалось падение на 15%, говорится в докладе ООН "Мировое экономическое положение и... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T21:20
2023-01-25T21:20
экономика
владимир путин
андрей белоусов
россия
украина
европа
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
оон
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ЖЕНЕВА, 25 янв – РИА Новости. Российская экономика сократилась примерно на 3% в 2022 году, когда прогнозировалось падение на 15%, говорится в докладе ООН "Мировое экономическое положение и перспективы". "После начала войны на Украине первоначальные ожидания сводились к сокращению российской экономики примерно на 10-15% в 2022 году. По факту сокращение составило всего около 3%", - отмечается в документе. ООН добавляет, что высокий уровень запасов позволил многим фирмам поддерживать производство в течение некоторого периода, в то время как действия Центрального банка поддерживали финансовую стабильность. "Сильное укрепление российской валюты из-за значительного профицита счета текущих операций и контроля за движением капитала способствовало стабилизации инфляции и отмене первоначального ужесточения денежно-кредитной политики, восстановлению кредитных потоков в частном секторе", - говорится в докладе. ООН ожидает, что российская экономика сократится еще на 2,9% в 2023 году, если ничего не изменится. Официальной статистики по динамике российской экономики по итогам 2022 года пока нет. Между тем президент РФ Владимир Путин озвучивал ожидания по снижению лишь на 2,5%. По итогам января-ноября, по оценке Минэкономразвития, ВВП страны снизился на 2,1%. Официальный прогноз министерства на 2023 год по динамике ВВП - спад на 0,8%. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в конце декабря говорил, что ожидает динамику "около нуля". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230125/inflyatsiya-1847427108.html
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россия
украина
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экономика, владимир путин, андрей белоусов, россия, украина, европа, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), оон
Экономика, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Россия, Украина, Европа, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), ООН
21:20 25.01.2023
 
В ООН оценили динамику российской экономики

Доклад ООН: российская экономика в 2022 году показала лучшие результаты, чем ожидалось

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 25 янв – РИА Новости. Российская экономика сократилась примерно на 3% в 2022 году, когда прогнозировалось падение на 15%, говорится в докладе ООН "Мировое экономическое положение и перспективы".
"После начала войны на Украине первоначальные ожидания сводились к сокращению российской экономики примерно на 10-15% в 2022 году. По факту сокращение составило всего около 3%", - отмечается в документе.
ООН добавляет, что высокий уровень запасов позволил многим фирмам поддерживать производство в течение некоторого периода, в то время как действия Центрального банка поддерживали финансовую стабильность.
"Сильное укрепление российской валюты из-за значительного профицита счета текущих операций и контроля за движением капитала способствовало стабилизации инфляции и отмене первоначального ужесточения денежно-кредитной политики, восстановлению кредитных потоков в частном секторе", - говорится в докладе.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 19:12
В России замедлилась годовая инфляция
ООН ожидает, что российская экономика сократится еще на 2,9% в 2023 году, если ничего не изменится.
Официальной статистики по динамике российской экономики по итогам 2022 года пока нет. Между тем президент РФ Владимир Путин озвучивал ожидания по снижению лишь на 2,5%. По итогам января-ноября, по оценке Минэкономразвития, ВВП страны снизился на 2,1%. Официальный прогноз министерства на 2023 год по динамике ВВП - спад на 0,8%. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в конце декабря говорил, что ожидает динамику "около нуля".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Работа официального дилерского центра Chery ТЦ Кунцево - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 08:39
Эксперты рассказали, какие товары будет импортировать Россия в 2023 году
 
ЭкономикаВладимир ПутинАндрей БелоусовРоссияУкраинаЕвропаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ООН
 
 
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