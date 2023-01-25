01:20 25.01.2023 (обновлено: 01:32 25.01.2023)
СМИ: ЕК забеспокоилась о европейских фермерах из-за торговли с Украиной
Euractiv: ЕК может пересмотреть либерализацию торговли с Украиной из-за угрозы фермерам ЕС
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Еврокомиссия рассматривает возможность пересмотреть режим либерализации торговли с Украиной, так как ситуация с аграрным экспортом восточноевропейской страны ставит фермеров из ЕС в невыгодное положение, сообщает Euractiv.
Соответствующий режим начал действовать в прошлом году. Он продолжит работать до июня 2023 года. Постановление вводит нулевые таможенные ставки на определенные товары c Украины, приостанавливает использование системы входных цен и действие всех тарифных квот, а также предусматривает, что даже после истечения срока его действия антидемпинговые пошлины не взимаются с продукции, поступающей c этой страны.
"Комиссия пересмотрит либерализацию торговли агропродовольственными товарами между Украиной и ЕС. Европейская комиссия обдумывает вопрос о пересмотре специальной приостановки всех тарифов и квот на украинский агропродовольственный экспорт в ближайшие недели после жалоб государств-членов на то, что приток сельскохозяйственных товаров ставит фермеров ЕС в невыгодное положение", — говорится в публикации портала.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса передавало, что Евросоюз намерен продлить режим либерализации торговли с Украиной в рамках поддержки экономики страны.