https://ria.ru/20230125/ek-1847221085.html

СМИ: ЕК забеспокоилась о европейских фермерах из-за торговли с Украиной

СМИ: ЕК забеспокоилась о европейских фермерах из-за торговли с Украиной - РИА Новости, 25.01.2023

СМИ: ЕК забеспокоилась о европейских фермерах из-за торговли с Украиной

Еврокомиссия рассматривает возможность пересмотреть режим либерализации торговли с Украиной, так как ситуация с аграрным экспортом восточноевропейской страны... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T01:20

2023-01-25T01:20

2023-01-25T01:32

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еврокомиссия

евросоюз

украина

валдис домбровскис

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Еврокомиссия рассматривает возможность пересмотреть режим либерализации торговли с Украиной, так как ситуация с аграрным экспортом восточноевропейской страны ставит фермеров из ЕС в невыгодное положение, сообщает Euractiv. Соответствующий режим начал действовать в прошлом году. Он продолжит работать до июня 2023 года. Постановление вводит нулевые таможенные ставки на определенные товары c Украины, приостанавливает использование системы входных цен и действие всех тарифных квот, а также предусматривает, что даже после истечения срока его действия антидемпинговые пошлины не взимаются с продукции, поступающей c этой страны. "Комиссия пересмотрит либерализацию торговли агропродовольственными товарами между Украиной и ЕС. Европейская комиссия обдумывает вопрос о пересмотре специальной приостановки всех тарифов и квот на украинский агропродовольственный экспорт в ближайшие недели после жалоб государств-членов на то, что приток сельскохозяйственных товаров ставит фермеров ЕС в невыгодное положение", — говорится в публикации портала. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса передавало, что Евросоюз намерен продлить режим либерализации торговли с Украиной в рамках поддержки экономики страны.

https://ria.ru/20230124/sanktsii-1847142716.html

https://ria.ru/20230124/kompensatsiya-1847090337.html

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в мире, еврокомиссия, евросоюз, украина, валдис домбровскис