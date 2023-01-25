https://ria.ru/20230125/dtp-1847457149.html

Водитель BMW сбил насмерть 14-летнюю девочку на переходе в Сочи

Водитель BMW сбил насмерть 14-летнюю девочку на переходе в Сочи - РИА Новости, 25.01.2023

Водитель BMW сбил насмерть 14-летнюю девочку на переходе в Сочи

Водитель легкового автомобиля BMW в Сочи сбил четырнадцатилетнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, ребенок скончался,... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T22:14

2023-01-25T22:14

2023-01-25T22:14

происшествия

сочи

краснодарский край

авто

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СОЧИ, 25 янв - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля BMW в Сочи сбил четырнадцатилетнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, ребенок скончался, сообщает городская ГИБДД. "В среду в 18.50 на улице Яна Фабрициуса 26-летний водитель автомобиля BMW совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку-пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 14-летняя девочка-пешеход скончалась", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Прокуратура Краснодарского края, организовавшая проверку по факту ДТП, установила, что ребенок воспитывался в благополучной семье.

https://ria.ru/20230125/dtp-1847452373.html

сочи

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сочи, краснодарский край, авто, bmw ag, гибдд мвд рф, bmw (автомобиль)