https://ria.ru/20230125/dtp-1847457149.html
Водитель BMW сбил насмерть 14-летнюю девочку на переходе в Сочи
Водитель BMW сбил насмерть 14-летнюю девочку на переходе в Сочи - РИА Новости, 25.01.2023
Водитель BMW сбил насмерть 14-летнюю девочку на переходе в Сочи
Водитель легкового автомобиля BMW в Сочи сбил четырнадцатилетнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, ребенок скончался,... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T22:14
2023-01-25T22:14
2023-01-25T22:14
происшествия
сочи
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СОЧИ, 25 янв - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля BMW в Сочи сбил четырнадцатилетнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, ребенок скончался, сообщает городская ГИБДД. "В среду в 18.50 на улице Яна Фабрициуса 26-летний водитель автомобиля BMW совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку-пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 14-летняя девочка-пешеход скончалась", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Прокуратура Краснодарского края, организовавшая проверку по факту ДТП, установила, что ребенок воспитывался в благополучной семье.
https://ria.ru/20230125/dtp-1847452373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Водитель BMW сбил насмерть 14-летнюю девочку на переходе в Сочи
В Сочи водитель BMW сбил насмерть 14-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе