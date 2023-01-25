Рейтинг@Mail.ru
Водитель BMW сбил насмерть 14-летнюю девочку на переходе в Сочи - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230125/dtp-1847457149.html
Водитель BMW сбил насмерть 14-летнюю девочку на переходе в Сочи
Водитель BMW сбил насмерть 14-летнюю девочку на переходе в Сочи - РИА Новости, 25.01.2023
Водитель BMW сбил насмерть 14-летнюю девочку на переходе в Сочи
Водитель легкового автомобиля BMW в Сочи сбил четырнадцатилетнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, ребенок скончался,... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T22:14
2023-01-25T22:14
происшествия
сочи
краснодарский край
авто
bmw ag
гибдд мвд рф
bmw (автомобиль)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
СОЧИ, 25 янв - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля BMW в Сочи сбил четырнадцатилетнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, ребенок скончался, сообщает городская ГИБДД. "В среду в 18.50 на улице Яна Фабрициуса 26-летний водитель автомобиля BMW совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку-пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 14-летняя девочка-пешеход скончалась", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Прокуратура Краснодарского края, организовавшая проверку по факту ДТП, установила, что ребенок воспитывался в благополучной семье.
https://ria.ru/20230125/dtp-1847452373.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, краснодарский край, авто, bmw ag, гибдд мвд рф, bmw (автомобиль)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Авто, BMW AG, ГИБДД МВД РФ, BMW (автомобиль)
22:14 25.01.2023
 
Водитель BMW сбил насмерть 14-летнюю девочку на переходе в Сочи

В Сочи водитель BMW сбил насмерть 14-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 25 янв - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля BMW в Сочи сбил четырнадцатилетнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, ребенок скончался, сообщает городская ГИБДД.
"В среду в 18.50 на улице Яна Фабрициуса 26-летний водитель автомобиля BMW совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку-пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 14-летняя девочка-пешеход скончалась", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Прокуратура Краснодарского края, организовавшая проверку по факту ДТП, установила, что ребенок воспитывался в благополучной семье.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 21:25
В Москве "Газель" насмерть сбила перебегавшего Ленинградское шоссе пешехода
 
ПроисшествияСочиКраснодарский крайАвтоBMW AGГИБДД МВД РФBMW (автомобиль)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала