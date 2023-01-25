https://ria.ru/20230125/dtp-1847413851.html

Девять человек погибли в ДТП в Тульской области

Девять человек погибли в ДТП в Тульской области - РИА Новости, 25.01.2023

Девять человек погибли в ДТП в Тульской области

Девять человек погибли в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Тульской области, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T18:36

2023-01-25T18:36

2023-01-25T21:35

происшествия

тульская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

тула

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 янв — РИА Новости. Девять человек погибли в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Тульской области, сообщило УМВД по региону.По данным полиции, авария произошла в 16:30 на 734-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо" Ленинского района городского округа Тула."Произошло встречное столкновение двух транспортных средств. По предварительной информации, автомобиль Volkswagen Transporter совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с фурой, после чего оба транспортных средства совершили съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием", — говорится в сообщении. Отмечается, что при опрокидывании микроавтобус оказался под грузовиком. По предварительной информации, погибли девять человек. Водитель фуры на момент аварии был трезв. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230124/dtp-1847131676.html

тульская область

тула

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Последствия смертельного ДТП в Тульской области Последствия смертельного ДТП в Тульской области 2023-01-25T18:36 true PT1M02S

Кадры с места ДТП в Тульской области Кадры с места ДТП в Тульской области 2023-01-25T18:36 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, тульская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), тула