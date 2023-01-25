https://ria.ru/20230125/dtp-1847413851.html
Девять человек погибли в ДТП в Тульской области
Девять человек погибли в ДТП в Тульской области - РИА Новости, 25.01.2023
Девять человек погибли в ДТП в Тульской области
Девять человек погибли в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Тульской области, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T18:36
2023-01-25T18:36
2023-01-25T21:35
происшествия
тульская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
тула
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 янв — РИА Новости. Девять человек погибли в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Тульской области, сообщило УМВД по региону.По данным полиции, авария произошла в 16:30 на 734-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо" Ленинского района городского округа Тула."Произошло встречное столкновение двух транспортных средств. По предварительной информации, автомобиль Volkswagen Transporter совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с фурой, после чего оба транспортных средства совершили съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием", — говорится в сообщении. Отмечается, что при опрокидывании микроавтобус оказался под грузовиком. По предварительной информации, погибли девять человек. Водитель фуры на момент аварии был трезв. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230124/dtp-1847131676.html
тульская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Последствия смертельного ДТП в Тульской области
Последствия смертельного ДТП в Тульской области
2023-01-25T18:36
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Кадры с места ДТП в Тульской области
Кадры с места ДТП в Тульской области
2023-01-25T18:36
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PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), тула
Происшествия, Тульская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Тула
18:36 25.01.2023 (обновлено: 21:35 25.01.2023)
Девять человек погибли в ДТП в Тульской области
Девять человек погибли в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Тульской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 янв — РИА Новости. Девять человек погибли в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Тульской области, сообщило УМВД по региону.
По данным полиции, авария произошла в 16:30 на 734-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо" Ленинского района городского округа Тула
.
"Произошло встречное столкновение двух транспортных средств. По предварительной информации, автомобиль Volkswagen Transporter совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с фурой, после чего оба транспортных средства совершили съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием", — говорится в сообщении.
Отмечается, что при опрокидывании микроавтобус оказался под грузовиком. По предварительной информации, погибли девять человек. Водитель фуры на момент аварии был трезв. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.