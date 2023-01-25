https://ria.ru/20230125/dsnv-1847405443.html

В конгрессе США попросили проверить соблюдение Россией условий ДСНВ-3

В конгрессе США попросили проверить соблюдение Россией условий ДСНВ-3 - РИА Новости, 25.01.2023

В конгрессе США попросили проверить соблюдение Россией условий ДСНВ-3

Председатели трех комитетов палаты представителей конгресса США просят администрацию американского президента установить, соблюдает ли Россия условия Договора о РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T18:03

2023-01-25T18:03

2023-01-25T18:04

россия

сша

конгресс сша

джо байден

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Председатели трех комитетов палаты представителей конгресса США просят администрацию американского президента установить, соблюдает ли Россия условия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). ДСНВ, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией Джо Байдена на пять лет, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине. Председатели комитетов палаты по иностранным делам, по делам вооруженных сил и постоянного комитета по разведке направили письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, главе Пентагона Ллойду Остину и директору национальной разведки Аврил Хэйнс на фоне "обеспокоенности" по поводу соблюдения Россией СНВ-3 и опасности, которая может возникнуть из-за его возможного неисполнения. "Односторонняя отмена Россией (заседания) двусторонней консультативной комиссии и отказ возобновить инспекции в рамках СНВ - еще один ключевой принцип договора - в сочетании с другими заявлениями ее правительственных чиновников, как минимум, вызывают серьезную озабоченность по поводу соблюдения Российской Федерацией условий СНВ-3", - утверждают в письме председатели комитетов палаты представителей Майкл Маккол, Майк Роджерс и Майкл Тернер. В связи с этим они "требуют во внеочередном порядке установить, соблюдает ли РФ условия ДСНВ", на основе ряда вопросов. Они просят установить, привело ли "одностороннее аннулирование" Россией заседания двусторонней комиссии, ее "отказ" возобновить инспекции или любой другой вопрос к несоблюдению или существенному нарушению Россией договора, превышала ли Россия когда-либо с 2020 года ограничения по СНВ, ставя под угрозу нацбезопасность США, использовала ли Россия в ходе действия договора технические условия как предлог для нарушения соглашения. Кроме того, конгрессмены просят дать оценку эффективности режима верификации СНВ-3, включая двустороннюю комиссию и инспекции на местах. В письме заявляется, что отчет должен быть открытым, при этом он может содержать засекреченные части. Конгрессмены ожидают ответа от членов администрации президента к 31 января. В конце ноября - начале декабря 2022 года в Каире должно было пройти заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях, однако в российском МИД сообщили РИА Новости, что заседание переносится на более поздний срок. Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.

https://ria.ru/20230125/slova-1847404395.html

https://ria.ru/20230125/plan-1847228145.html

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россия, сша, конгресс сша, джо байден