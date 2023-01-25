https://ria.ru/20230125/drony-1847230091.html

МЧС грозит риск дефицита операторов дронов, считают эксперты

МЧС грозит риск дефицита операторов дронов, считают эксперты - РИА Новости, 25.01.2023

МЧС грозит риск дефицита операторов дронов, считают эксперты

Сельское хозяйство, аварийные службы, силовые структуры и МЧС могут в ближайшие годы столкнуться в России с нехваткой кадров по управлению дронами, дефицит... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T06:17

2023-01-25T06:17

2023-01-25T06:27

технологии

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

экономика

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сельское хозяйство, аварийные службы, силовые структуры и МЧС могут в ближайшие годы столкнуться в России с нехваткой кадров по управлению дронами, дефицит может исчисляться десятками тысяч специалистов, такое мнение РИА Новости выразила проректор Университета 2035 по образованию Екатерина Любимова. "Сельское хозяйство, аварийные службы, силовые структуры и МЧС могут в ближайшие годы столкнуться с нехваткой кадров по управлению дронами. При условии быстрого роста рынка беспилотной авиации, дефицит может исчисляться десятками тысяч специалистов" - сказала Любимова. Она отметила, что использование беспилотников в агропромышленном секторе, для ликвидации последствий ЧС, мониторинга, охраны приграничных территорий становится все актуальнее. В ближайшие годы сферы использования дронов будут расширяться, потребуются квалифицированные кадры, в том числе операторы. Сейчас, по словам Любимовой, по всей стране, в основном на базе специализированных вузов, готовится 5-6 тысяч специалистов по управлению, созданию беспилотников. "В масштабах страны это не так много. На горизонте 2-3 лет, по мере того, как будет формироваться новый рынок и спрос, и будут определены требования безопасности, подготовлена соответствующая нормативная база, ежегодная потребность рынка в кадрах достигнет, по разным прогнозам, 100 тысяч человек. Готовить таких специалистов необходимо начинать уже сегодня. Наиболее острой потребность в специалистах по управлению дронами будет в регионах", - полагает она. Советник ректора Университета 2035 Василий Третьяков считает, что уже в ближайшие 2-3 года навыки управления беспилотниками могут стать необходимыми для сотрудников полиции и различных силовых структур, МЧС, пожарных, а также геодезистов и лесников. Способность управлять и программировать дроны на выполнение различных задач станет широко применяемой дополнительной компетенцией для указанных специалистов. Согласно поручениям президента России, Университет 2035 совместно с Агентством развития профессионального мастерства будет задействован в разработке и утверждении перечня профессий для беспилотной авиации, установлении квалификационных требований к таким профессиям, присвоении по ним квалификаций и проведение независимой оценки квалификации.

https://ria.ru/20230110/bayraktar-1843853814.html

https://ria.ru/20230110/bespilotniki-1843964841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), экономика