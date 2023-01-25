https://ria.ru/20230125/drony-1847230091.html
МЧС грозит риск дефицита операторов дронов, считают эксперты
МЧС грозит риск дефицита операторов дронов, считают эксперты - РИА Новости, 25.01.2023
МЧС грозит риск дефицита операторов дронов, считают эксперты
Сельское хозяйство, аварийные службы, силовые структуры и МЧС могут в ближайшие годы столкнуться в России с нехваткой кадров по управлению дронами, дефицит... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T06:17
2023-01-25T06:17
2023-01-25T06:27
технологии
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
экономика
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сельское хозяйство, аварийные службы, силовые структуры и МЧС могут в ближайшие годы столкнуться в России с нехваткой кадров по управлению дронами, дефицит может исчисляться десятками тысяч специалистов, такое мнение РИА Новости выразила проректор Университета 2035 по образованию Екатерина Любимова. "Сельское хозяйство, аварийные службы, силовые структуры и МЧС могут в ближайшие годы столкнуться с нехваткой кадров по управлению дронами. При условии быстрого роста рынка беспилотной авиации, дефицит может исчисляться десятками тысяч специалистов" - сказала Любимова. Она отметила, что использование беспилотников в агропромышленном секторе, для ликвидации последствий ЧС, мониторинга, охраны приграничных территорий становится все актуальнее. В ближайшие годы сферы использования дронов будут расширяться, потребуются квалифицированные кадры, в том числе операторы. Сейчас, по словам Любимовой, по всей стране, в основном на базе специализированных вузов, готовится 5-6 тысяч специалистов по управлению, созданию беспилотников. "В масштабах страны это не так много. На горизонте 2-3 лет, по мере того, как будет формироваться новый рынок и спрос, и будут определены требования безопасности, подготовлена соответствующая нормативная база, ежегодная потребность рынка в кадрах достигнет, по разным прогнозам, 100 тысяч человек. Готовить таких специалистов необходимо начинать уже сегодня. Наиболее острой потребность в специалистах по управлению дронами будет в регионах", - полагает она. Советник ректора Университета 2035 Василий Третьяков считает, что уже в ближайшие 2-3 года навыки управления беспилотниками могут стать необходимыми для сотрудников полиции и различных силовых структур, МЧС, пожарных, а также геодезистов и лесников. Способность управлять и программировать дроны на выполнение различных задач станет широко применяемой дополнительной компетенцией для указанных специалистов. Согласно поручениям президента России, Университет 2035 совместно с Агентством развития профессионального мастерства будет задействован в разработке и утверждении перечня профессий для беспилотной авиации, установлении квалификационных требований к таким профессиям, присвоении по ним квалификаций и проведение независимой оценки квалификации.
https://ria.ru/20230110/bayraktar-1843853814.html
https://ria.ru/20230110/bespilotniki-1843964841.html
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технологии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), экономика
Технологии, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Экономика
06:17 25.01.2023 (обновлено: 06:27 25.01.2023)
МЧС грозит риск дефицита операторов дронов, считают эксперты
Любимова: МЧС и сельскому хозяйству грозит риск кадрового дефицита операторов дронов
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сельское хозяйство, аварийные службы, силовые структуры и МЧС могут в ближайшие годы столкнуться в России с нехваткой кадров по управлению дронами, дефицит может исчисляться десятками тысяч специалистов, такое мнение РИА Новости выразила проректор Университета 2035 по образованию Екатерина Любимова.
"Сельское хозяйство, аварийные службы, силовые структуры и МЧС могут в ближайшие годы столкнуться с нехваткой кадров по управлению дронами. При условии быстрого роста рынка беспилотной авиации, дефицит может исчисляться десятками тысяч специалистов" - сказала Любимова. Она отметила, что использование беспилотников в агропромышленном секторе, для ликвидации последствий ЧС, мониторинга, охраны приграничных территорий становится все актуальнее. В ближайшие годы сферы использования дронов будут расширяться, потребуются квалифицированные кадры, в том числе операторы.
Сейчас, по словам Любимовой, по всей стране, в основном на базе специализированных вузов, готовится 5-6 тысяч специалистов по управлению, созданию беспилотников. "В масштабах страны это не так много. На горизонте 2-3 лет, по мере того, как будет формироваться новый рынок и спрос, и будут определены требования безопасности, подготовлена соответствующая нормативная база, ежегодная потребность рынка в кадрах достигнет, по разным прогнозам, 100 тысяч человек. Готовить таких специалистов необходимо начинать уже сегодня. Наиболее острой потребность в специалистах по управлению дронами будет в регионах", - полагает она.
Советник ректора Университета 2035 Василий Третьяков считает, что уже в ближайшие 2-3 года навыки управления беспилотниками могут стать необходимыми для сотрудников полиции и различных силовых структур, МЧС, пожарных, а также геодезистов и лесников. Способность управлять и программировать дроны на выполнение различных задач станет широко применяемой дополнительной компетенцией для указанных специалистов.
"Управление дроном со временем может стать новой компьютерной грамотностью. Для геодезистов, сотрудников МЧС и полиции возможность достать дрон, запустить его и быстро что-то отследить, проверить с его помощью, выполнить замеры станет такой же компетенцией, как сегодня воспользоваться картой для навигации в телефоне", - отметил Третьяков. По его словам, количество специалистов, которым потребуется овладеть компетенциями в сфере управления дронами в перспективе может исчисляться несколькими миллионами, а массовое обучение навыкам работы с дронами станет актуальным на горизонте 2-3 лет.
Согласно поручениям президента России, Университет 2035 совместно с Агентством развития профессионального мастерства будет задействован в разработке и утверждении перечня профессий для беспилотной авиации, установлении квалификационных требований к таким профессиям, присвоении по ним квалификаций и проведение независимой оценки квалификации.