https://ria.ru/20230125/dorogi-1847266627.html

Около 365 километров дорог отремонтировали в Липецкой области по нацпроекту

Около 365 километров дорог отремонтировали в Липецкой области по нацпроекту - РИА Новости, 25.01.2023

Около 365 километров дорог отремонтировали в Липецкой области по нацпроекту

В Липецкой области в 2022 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтированы порядка 365 километров автомобильных дорог, что... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T10:50

2023-01-25T10:50

2023-01-25T10:50

липецкая область

игорь артамонов

автомобильные дороги

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ЛИПЕЦК, 25 янв – РИА Новости. В Липецкой области в 2022 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтированы порядка 365 километров автомобильных дорог, что почти на 30 километров превышает объемы ремонта 2021 года, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.Он отметил, что национальный проект реализуется в Липецкой области с 2019 года. За это время, по сравнению с 2018 годом, количество ДТП с пострадавшими сократилось примерно в полтора раза - с 1559 до 1069."Нацпроект "Безопасные качественные дороги" обеспечил устойчивое развитие дорожного хозяйства региона. И большинство жителей городов и районов удовлетворены качеством и доступностью автодорог, а также отмечают улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230124/oborudovanie-1847060693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, автомобильные дороги