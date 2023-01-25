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Около 365 километров дорог отремонтировали в Липецкой области по нацпроекту - РИА Новости, 25.01.2023
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Липецкая область
https://ria.ru/20230125/dorogi-1847266627.html
Около 365 километров дорог отремонтировали в Липецкой области по нацпроекту
Около 365 километров дорог отремонтировали в Липецкой области по нацпроекту - РИА Новости, 25.01.2023
Около 365 километров дорог отремонтировали в Липецкой области по нацпроекту
В Липецкой области в 2022 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтированы порядка 365 километров автомобильных дорог, что... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T10:50
2023-01-25T10:50
липецкая область
игорь артамонов
автомобильные дороги
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ЛИПЕЦК, 25 янв – РИА Новости. В Липецкой области в 2022 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтированы порядка 365 километров автомобильных дорог, что почти на 30 километров превышает объемы ремонта 2021 года, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.Он отметил, что национальный проект реализуется в Липецкой области с 2019 года. За это время, по сравнению с 2018 годом, количество ДТП с пострадавшими сократилось примерно в полтора раза - с 1559 до 1069."Нацпроект "Безопасные качественные дороги" обеспечил устойчивое развитие дорожного хозяйства региона. И большинство жителей городов и районов удовлетворены качеством и доступностью автодорог, а также отмечают улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, автомобильные дороги
Липецкая область, Игорь Артамонов, Автомобильные дороги
10:50 25.01.2023
 

Около 365 километров дорог отремонтировали в Липецкой области по нацпроекту

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 25 янв – РИА Новости. В Липецкой области в 2022 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтированы порядка 365 километров автомобильных дорог, что почти на 30 километров превышает объемы ремонта 2021 года, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
Он отметил, что национальный проект реализуется в Липецкой области с 2019 года. За это время, по сравнению с 2018 годом, количество ДТП с пострадавшими сократилось примерно в полтора раза - с 1559 до 1069.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 13:36Липецкая область
Липецкие власти закупили современное оборудование для одной из больниц
"Нацпроект "Безопасные качественные дороги" обеспечил устойчивое развитие дорожного хозяйства региона. И большинство жителей городов и районов удовлетворены качеством и доступностью автодорог, а также отмечают улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновАвтомобильные дороги
 
 
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