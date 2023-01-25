https://ria.ru/20230125/donbass-1847394945.html
В Рубежном при обстреле со стороны ВСУ разрушена гостиница
В Рубежном при обстреле со стороны ВСУ разрушена гостиница - РИА Новости, 25.01.2023
В Рубежном при обстреле со стороны ВСУ разрушена гостиница
Гостиница разрушена в городе Рубежное в Луганской Народной Республике после обстрела со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS, сообщили в среду в... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T17:26
2023-01-25T17:26
2023-01-25T17:26
рубежное
луганская народная республика
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 25 янв – РИА Новости. Гостиница разрушена в городе Рубежное в Луганской Народной Республике после обстрела со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS, сообщили в среду в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в среду СЦКК сообщал, что украинские войска выпустили по Рубежному две ракеты из РСЗО HIMARS. "В результате обстрела населенного пункта Рубежное с применением РСЗО HIMARS разрушена придорожная гостиница", - сообщается в телеграм-канале представительства.
https://ria.ru/20230125/donetsk-1847389590.html
рубежное
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рубежное, луганская народная республика, сцкк, происшествия
Рубежное, Луганская Народная Республика, СЦКК, Происшествия
В Рубежном при обстреле со стороны ВСУ разрушена гостиница
В ЛНР заявили, что при при обстреле со стороны ВСУ разрушена гостиница в городе Рубежное