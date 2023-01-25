https://ria.ru/20230125/donbass-1847394945.html

В Рубежном при обстреле со стороны ВСУ разрушена гостиница

В Рубежном при обстреле со стороны ВСУ разрушена гостиница - РИА Новости, 25.01.2023

В Рубежном при обстреле со стороны ВСУ разрушена гостиница

Гостиница разрушена в городе Рубежное в Луганской Народной Республике после обстрела со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS, сообщили в среду в... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T17:26

2023-01-25T17:26

2023-01-25T17:26

рубежное

луганская народная республика

сцкк

происшествия

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ЛУГАНСК, 25 янв – РИА Новости. Гостиница разрушена в городе Рубежное в Луганской Народной Республике после обстрела со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS, сообщили в среду в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в среду СЦКК сообщал, что украинские войска выпустили по Рубежному две ракеты из РСЗО HIMARS. "В результате обстрела населенного пункта Рубежное с применением РСЗО HIMARS разрушена придорожная гостиница", - сообщается в телеграм-канале представительства.

https://ria.ru/20230125/donetsk-1847389590.html

рубежное

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рубежное, луганская народная республика, сцкк, происшествия