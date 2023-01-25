Рейтинг@Mail.ru
В Рубежном при обстреле со стороны ВСУ разрушена гостиница - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230125/donbass-1847394945.html
В Рубежном при обстреле со стороны ВСУ разрушена гостиница
В Рубежном при обстреле со стороны ВСУ разрушена гостиница - РИА Новости, 25.01.2023
В Рубежном при обстреле со стороны ВСУ разрушена гостиница
Гостиница разрушена в городе Рубежное в Луганской Народной Республике после обстрела со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS, сообщили в среду в... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T17:26
2023-01-25T17:26
рубежное
луганская народная республика
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819565012_0:205:3041:1916_1920x0_80_0_0_05ca29166c53d02a7e3cb09be44a61a5.jpg
ЛУГАНСК, 25 янв – РИА Новости. Гостиница разрушена в городе Рубежное в Луганской Народной Республике после обстрела со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS, сообщили в среду в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в среду СЦКК сообщал, что украинские войска выпустили по Рубежному две ракеты из РСЗО HIMARS. "В результате обстрела населенного пункта Рубежное с применением РСЗО HIMARS разрушена придорожная гостиница", - сообщается в телеграм-канале представительства.
https://ria.ru/20230125/donetsk-1847389590.html
рубежное
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819565012_285:0:3014:2047_1920x0_80_0_0_5741c64065f39dc1d40a6f305b87e747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рубежное, луганская народная республика, сцкк, происшествия
Рубежное, Луганская Народная Республика, СЦКК, Происшествия
17:26 25.01.2023
 
В Рубежном при обстреле со стороны ВСУ разрушена гостиница

В ЛНР заявили, что при при обстреле со стороны ВСУ разрушена гостиница в городе Рубежное

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВыбитые в результате обстрела ВСУ стекла
Выбитые в результате обстрела ВСУ стекла - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Выбитые в результате обстрела ВСУ стекла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 янв – РИА Новости. Гостиница разрушена в городе Рубежное в Луганской Народной Республике после обстрела со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS, сообщили в среду в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее в среду СЦКК сообщал, что украинские войска выпустили по Рубежному две ракеты из РСЗО HIMARS.
"В результате обстрела населенного пункта Рубежное с применением РСЗО HIMARS разрушена придорожная гостиница", - сообщается в телеграм-канале представительства.
Осколки на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 17:01Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
 
РубежноеЛуганская Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала