https://ria.ru/20230125/donbass-1847352979.html

Путин рассказал об опасностях при восстановлении Донбасса

Путин рассказал об опасностях при восстановлении Донбасса - РИА Новости, 25.01.2023

Путин рассказал об опасностях при восстановлении Донбасса

Студенческие отряды могли бы помочь в восстановлении Донбасса, но пока ситуация сложная, останавливают вопросы безопасности, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:28

2023-01-25T15:28

2023-01-25T16:02

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

россия

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Студенческие отряды могли бы помочь в восстановлении Донбасса, но пока ситуация сложная, останавливают вопросы безопасности, заявил президент России Владимир Путин. В ходе встречи главы государства со студентами прозвучало предложение провести в новых регионах Всероссийскую студенческую стройку. "Конечно, востребованы студенческие отряды и по восстановлению территорий, о которых вы сказали. Единственное, что, честно говоря, меня останавливает для того, чтобы развернуть это широко, это вопросы безопасности. Над этим нужно подумать", - отреагировал президент. Он отметил, что ситуация на многих территориях пока сложная. "А если в массовом порядке студенты там будут работать, ну просто, знаете что, за каждым не уследить, и, к сожалению, противник не считается ни с чем", — добавил президент.

https://ria.ru/20221120/mariupol-1832863024.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир путин, россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр