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Путин рассказал об опасностях при восстановлении Донбасса - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/donbass-1847352979.html
Путин рассказал об опасностях при восстановлении Донбасса
Путин рассказал об опасностях при восстановлении Донбасса - РИА Новости, 25.01.2023
Путин рассказал об опасностях при восстановлении Донбасса
Студенческие отряды могли бы помочь в восстановлении Донбасса, но пока ситуация сложная, останавливают вопросы безопасности, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:28
2023-01-25T16:02
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
россия
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Студенческие отряды могли бы помочь в восстановлении Донбасса, но пока ситуация сложная, останавливают вопросы безопасности, заявил президент России Владимир Путин. В ходе встречи главы государства со студентами прозвучало предложение провести в новых регионах Всероссийскую студенческую стройку. "Конечно, востребованы студенческие отряды и по восстановлению территорий, о которых вы сказали. Единственное, что, честно говоря, меня останавливает для того, чтобы развернуть это широко, это вопросы безопасности. Над этим нужно подумать", - отреагировал президент. Он отметил, что ситуация на многих территориях пока сложная. "А если в массовом порядке студенты там будут работать, ну просто, знаете что, за каждым не уследить, и, к сожалению, противник не считается ни с чем", — добавил президент.
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общество, владимир путин, россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:28 25.01.2023 (обновлено: 16:02 25.01.2023)
 
Путин рассказал об опасностях при восстановлении Донбасса

Путин: студотряды могли бы помочь восстанавливать Донбасс, но есть вопросы безопасности

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСтроители в Мариуполе
Строители в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Студенческие отряды могли бы помочь в восстановлении Донбасса, но пока ситуация сложная, останавливают вопросы безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе встречи главы государства со студентами прозвучало предложение провести в новых регионах Всероссийскую студенческую стройку.
"Конечно, востребованы студенческие отряды и по восстановлению территорий, о которых вы сказали. Единственное, что, честно говоря, меня останавливает для того, чтобы развернуть это широко, это вопросы безопасности. Над этим нужно подумать", - отреагировал президент.
Он отметил, что ситуация на многих территориях пока сложная. "А если в массовом порядке студенты там будут работать, ну просто, знаете что, за каждым не уследить, и, к сожалению, противник не считается ни с чем", — добавил президент.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимир ПутинРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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