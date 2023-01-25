https://ria.ru/20230125/dnr-1847245527.html
Украинские войска 14 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 14 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.01.2023
Украинские войска 14 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 14 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 66 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T09:26
2023-01-25T09:26
2023-01-25T09:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донецк
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 14 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 66 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 14 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На иловайском - два обстрела из РСЗО "Himars". На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 66 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Александровка, Владимировка, Иловайск. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины. Ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 18 обстрелов.
https://ria.ru/20230125/artemovsk-1847115768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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донецкая народная республика, украина, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк
Украинские войска 14 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 14 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, погиб один мирный житель