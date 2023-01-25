https://ria.ru/20230125/diplom-1847376800.html
Путин пообещал обсудить с министром науки новый принцип защиты диплома
Путин пообещал обсудить с министром науки новый принцип защиты диплома - РИА Новости, 25.01.2023
Путин пообещал обсудить с министром науки новый принцип защиты диплома
Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым новый принцип защиты диплома - на основе... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:34
2023-01-25T16:34
2023-01-25T16:50
общество
владимир путин
валерий фальков
россия
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым новый принцип защиты диплома - на основе созданного и работающего проекта. Президент в День российского студенчества посетил кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" и пообщался со студентами. Одна из участниц встречи предложила новый метод защиты дипломной работы в организациях высшего образования "на основе защиты реального социального проекта, реализованного", в котором был сам выпускник, и отметила, что это можно внедрить, в особенности, в те специальности, которые работают с народом, например, по социальному обслуживанию населения. "Мне кажется, что очень здорово. Я обязательно тоже с министром (науки и высшего образования - ред.) переговорю. Это же не просто где-то, это нужно и востребовано - чисто теоретические знания и какие-то там исследования, ну, а если у вас все на практике, ну, конечно, мне кажется, что лучше и не придумаешь. Я с министром переговорю обязательно, наверняка он поддержит", - сказал Путин в ответ.
https://ria.ru/20230104/stipendiya-1843008284.html
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общество, владимир путин, валерий фальков, россия, навигатор абитуриента
Общество, Владимир Путин, Валерий Фальков, Россия, Навигатор абитуриента
16:34 25.01.2023 (обновлено: 16:50 25.01.2023)
Путин пообещал обсудить с министром науки новый принцип защиты диплома
Путин пообещал обсудить с министром науки Фальковым новый принцип защиты диплома
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым новый принцип защиты диплома - на основе созданного и работающего проекта.
Президент в День российского студенчества посетил кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" и пообщался со студентами.
Одна из участниц встречи предложила новый метод защиты дипломной работы в организациях высшего образования "на основе защиты реального социального проекта, реализованного", в котором был сам выпускник, и отметила, что это можно внедрить, в особенности, в те специальности, которые работают с народом, например, по социальному обслуживанию населения.
"Мне кажется, что очень здорово. Я обязательно тоже с министром (науки и высшего образования - ред.) переговорю. Это же не просто где-то, это нужно и востребовано - чисто теоретические знания и какие-то там исследования, ну, а если у вас все на практике, ну, конечно, мне кажется, что лучше и не придумаешь. Я с министром переговорю обязательно, наверняка он поддержит", - сказал Путин в ответ.