https://ria.ru/20230125/diplom-1847376800.html

Путин пообещал обсудить с министром науки новый принцип защиты диплома

Путин пообещал обсудить с министром науки новый принцип защиты диплома - РИА Новости, 25.01.2023

Путин пообещал обсудить с министром науки новый принцип защиты диплома

Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым новый принцип защиты диплома - на основе... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:34

2023-01-25T16:34

2023-01-25T16:50

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владимир путин

валерий фальков

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым новый принцип защиты диплома - на основе созданного и работающего проекта. Президент в День российского студенчества посетил кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" и пообщался со студентами. Одна из участниц встречи предложила новый метод защиты дипломной работы в организациях высшего образования "на основе защиты реального социального проекта, реализованного", в котором был сам выпускник, и отметила, что это можно внедрить, в особенности, в те специальности, которые работают с народом, например, по социальному обслуживанию населения. "Мне кажется, что очень здорово. Я обязательно тоже с министром (науки и высшего образования - ред.) переговорю. Это же не просто где-то, это нужно и востребовано - чисто теоретические знания и какие-то там исследования, ну, а если у вас все на практике, ну, конечно, мне кажется, что лучше и не придумаешь. Я с министром переговорю обязательно, наверняка он поддержит", - сказал Путин в ответ.

https://ria.ru/20230104/stipendiya-1843008284.html

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общество, владимир путин, валерий фальков, россия, навигатор абитуриента