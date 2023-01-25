https://ria.ru/20230125/deklaratsiya-1847361004.html
Хинштейн продолжит публиковать декларацию о доходах
Хинштейн продолжит публиковать декларацию о доходах - РИА Новости, 25.01.2023
Хинштейн продолжит публиковать декларацию о доходах
Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что продолжит публиковать свою декларацию о доходах. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:49
2023-01-25T15:49
2023-01-25T15:49
политика
вячеслав володин
александр хинштейн
госдума рф
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что продолжит публиковать свою декларацию о доходах. "Уверен, что примеру Вячеслава Володина последуют все депутаты Госдумы и по-прежнему будут публиковать свои декларации. Лично я - точно буду это делать", - написал депутат в своем телеграм-канале. Ранее в среду Госдума на пленарном заседании приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты могут публиковать свои декларации с личными данными сами, при этом он назвал двойными стандартами случаи, в которых политики будут прикрываться законом о декларациях, в то же время говоря об открытости. По словам Володина, он опубликует декларацию.
https://ria.ru/20230124/deklaratsii-1847049777.html
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политика, вячеслав володин, александр хинштейн, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Александр Хинштейн, Госдума РФ
Хинштейн продолжит публиковать декларацию о доходах
Александр Хинштейн заявил, что продолжит публиковать свою декларацию о доходах