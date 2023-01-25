https://ria.ru/20230125/deklaratsii-1847299104.html

ГД приняла закон о публикации обезличенных деклараций депутатов и сенаторов

ГД приняла закон о публикации обезличенных деклараций депутатов и сенаторов - РИА Новости, 25.01.2023

ГД приняла закон о публикации обезличенных деклараций депутатов и сенаторов

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:49

2023-01-25T12:49

2023-01-25T21:33

политика

павел крашенинников

госдума рф

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года. Согласно закону, в Сети не будут публиковаться персональные данные депутатов и сенаторов в отчетах по доходам и расходам, а только обобщенная статистическая информация о предоставлении депутатами этих сведений.Как отмечал глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и автор поправок Павел Крашенинников, для депутатов и сенаторов сохраняются все механизмы подачи деклараций, по его словам, об уменьшении контроля "речи нет". Этот же документ содержит поправки о возможности непредоставления деклараций муниципальными и региональными депутатами, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе, а также об основании прекращения полномочий депутатов за отсутствие без уважительных причин на заседаниях законодательного органа региона. Уточняется, что если региональный или муниципальный депутат отсутствует без уважительных причин на заседаниях законодательного органа шесть месяцев подряд, это может стать основанием прекращения его полномочий.

https://ria.ru/20230124/vyezd-1847119422.html

https://ria.ru/20230125/putin-1847290999.html

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политика, павел крашенинников, госдума рф