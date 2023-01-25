https://ria.ru/20230125/dekarbonizatsiya-1847243136.html
Решетников отметил сохранение Россией курса на декарбонизацию
Решетников отметил сохранение Россией курса на декарбонизацию - РИА Новости, 25.01.2023
Решетников отметил сохранение Россией курса на декарбонизацию
Россия продолжит курс на декарбонизацию, все ключевые приоритеты властей по климатическому блоку по-прежнему актуальны, заявил глава Минэкономразвития Максим... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T09:10
2023-01-25T09:10
2023-01-25T09:10
экономика
максим решетников
россия
шарм-эш-шейх
сахалин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
оон
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россия продолжит курс на декарбонизацию, все ключевые приоритеты властей по климатическому блоку по-прежнему актуальны, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Министр в ходе Экспертного совета по устойчивому развитию при Минэкономразвития обсудил с бизнесом планы по устойчивой и низкоуглеродной повестке на 2023 год. В центре внимания были итоги 27-й сессии Конференции сторон РКИК ООН в Шарм-эш-Шейхе и планы на 28-ю сессию конференции, а также более широкая повестка устойчивого развития, в том числе актуальные вопросы формирования национальной ESG-повестки. "Глобальный тренд на низкоуглеродную экономику сохраняется. Несмотря на переориентацию с европейских на азиатские рынки, необходимо продолжать курс на декарбонизацию. Важные для нас партнеры уже активно работают по климатической повестке, предъявляют повышенные требования к бизнесу. Сейчас как никогда нужно развивать российские "зеленые" технологии, находить новые рынки сбыта и использовать многосторонние площадки для продвижения продукции", - приводит Минэкономразвития слова Решетникова. Министр сообщил также, что по климатическому блоку все ключевые приоритеты государства по-прежнему актуальны. По его словам, за последние два года в России приняли стратегические документы, утвердили базовое законодательство, создали инфраструктуру для реализации климатических проектов. Кроме того был запущен реестр углеродных единиц и сформирован пул из 14 органов по валидации и верификации для подтверждения качества проектов. Бизнес уже начал использовать новые возможности - зарегистрированы 2 климатических проекта, начался выпуск углеродных единиц. Компании могут использовать их как для сокращения углеродного следа, так и для выполнения квоты в рамках эксперимента на Сахалине, отметил Решетников. Состав экспертного совета по устойчивому развитию под председательством Решетникова регулярно расширяется. Сейчас в него входит 78 компаний и организаций из отраслей металлургии, атомной энергетики, химической промышленности, телекоммуникаций, банковского сектора, розничной торговли, уточняется в сообщении министерства.
https://ria.ru/20221018/moskva-1825110373.html
https://ria.ru/20221206/samarskiy_universitet-1836426356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, максим решетников, россия, шарм-эш-шейх, сахалин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), оон
Экономика, Максим Решетников, Россия, Шарм-эш-Шейх, Сахалин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), ООН
Решетников отметил сохранение Россией курса на декарбонизацию
Глава Минэкономразвития Решетников отметил сохранение Россией курса на декарбонизацию
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россия продолжит курс на декарбонизацию, все ключевые приоритеты властей по климатическому блоку по-прежнему актуальны, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Министр в ходе Экспертного совета по устойчивому развитию при Минэкономразвития обсудил с бизнесом планы по устойчивой и низкоуглеродной повестке на 2023 год. В центре внимания были итоги 27-й сессии Конференции сторон РКИК ООН
в Шарм-эш-Шейхе
и планы на 28-ю сессию конференции, а также более широкая повестка устойчивого развития, в том числе актуальные вопросы формирования национальной ESG-повестки.
"Глобальный тренд на низкоуглеродную экономику сохраняется. Несмотря на переориентацию с европейских на азиатские рынки, необходимо продолжать курс на декарбонизацию. Важные для нас партнеры уже активно работают по климатической повестке, предъявляют повышенные требования к бизнесу. Сейчас как никогда нужно развивать российские "зеленые" технологии, находить новые рынки сбыта и использовать многосторонние площадки для продвижения продукции", - приводит Минэкономразвития слова Решетникова.
Министр сообщил также, что по климатическому блоку все ключевые приоритеты государства по-прежнему актуальны. По его словам, за последние два года в России приняли стратегические документы, утвердили базовое законодательство, создали инфраструктуру для реализации климатических проектов. Кроме того был запущен реестр углеродных единиц и сформирован пул из 14 органов по валидации и верификации для подтверждения качества проектов.
Бизнес уже начал использовать новые возможности - зарегистрированы 2 климатических проекта, начался выпуск углеродных единиц. Компании могут использовать их как для сокращения углеродного следа, так и для выполнения квоты в рамках эксперимента на Сахалине
, отметил Решетников.
Состав экспертного совета по устойчивому развитию под председательством Решетникова регулярно расширяется. Сейчас в него входит 78 компаний и организаций из отраслей металлургии, атомной энергетики, химической промышленности, телекоммуникаций, банковского сектора, розничной торговли, уточняется в сообщении министерства.