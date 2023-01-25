https://ria.ru/20230125/degtyarev-1847234850.html
Дегтярев доложил Валентине Матвиенко о развитии Хабаровского края
Дегтярев доложил Валентине Матвиенко о развитии Хабаровского края - РИА Новости, 25.01.2023
Дегтярев доложил Валентине Матвиенко о развитии Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев доложил главе Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко о развитии региона, сообщает краевое правительство в среду. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T07:55
2023-01-25T07:55
2023-01-25T07:55
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ХАБАРОВСК, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев доложил главе Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко о развитии региона, сообщает краевое правительство в среду. Встреча состоялась накануне в Москве. Глава региона находится в столице с рабочей поездкой. "Глава субъекта рассказал об итогах 2022 года и росте промышленного производства, несмотря на непростые условия. Благодаря развитию данного потенциала, валовый региональный продукт (ВРП) увеличился на 300 миллиардов рублей по сравнению с данными 2020-го", - говорится в сообщении краевого правительства. Дегтярев уточнил в видео, размещенном на сайте Совфеда со встречи. "Я мерю с момента указа президента РФ о назначении меня, было 800, сейчас 1 триллион 150 миллиардов. Президенту я обещал, к 2026 году удвоить этот показатель. И по прогнозам института Востокгосплан, как раз 1 триллион 600 миллиардов у нас к 2026 году будет. Поэтому идем с плюсом", - уточнил глава края. Как на встрече рассказал губернатор, в первую очередь растет горнорудная отрасль - золото, уголь, медь, а также транспорт и обработка грузов. Кроме того, повышаются показатели в строительной отрасли и машиностроении, в сфере гособоронзаказа. Параллельно в регионе отмечается сокращение уровня безработицы - он находится на историческом минимуме. В диалоге Дегтярев поблагодарил Матвиенко за оказанное содействие в возведении образовательного объекта. Матвиенко отметила важность того, что в условиях иностранных санкций промышленность Хабаровского края активно развивается, предприятия, которые раньше были тесно связаны с импортом, обеспечены новыми заказами.
https://ria.ru/20230123/khabarovsk-1846684131.html
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экономика, михаил дегтярев, валентина матвиенко, хабаровский край, россия, москва, совет федерации рф
Хабаровский край, Экономика, Михаил Дегтярев, Валентина Матвиенко, Хабаровский край, Россия, Москва, Совет Федерации РФ
Дегтярев доложил Валентине Матвиенко о развитии Хабаровского края
Дегтярев доложил главе Совфеда России Валентине Матвиенко о развитии Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев доложил главе Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко о развитии региона, сообщает краевое правительство в среду.
Встреча состоялась накануне в Москве
. Глава региона находится в столице с рабочей поездкой.
"Глава субъекта рассказал об итогах 2022 года и росте промышленного производства, несмотря на непростые условия. Благодаря развитию данного потенциала, валовый региональный продукт (ВРП) увеличился на 300 миллиардов рублей по сравнению с данными 2020-го", - говорится в сообщении краевого правительства.
Дегтярев уточнил в видео, размещенном на сайте Совфеда со встречи. "Я мерю с момента указа президента РФ о назначении меня, было 800, сейчас 1 триллион 150 миллиардов. Президенту я обещал, к 2026 году удвоить этот показатель. И по прогнозам института Востокгосплан, как раз 1 триллион 600 миллиардов у нас к 2026 году будет. Поэтому идем с плюсом", - уточнил глава края.
Как на встрече рассказал губернатор, в первую очередь растет горнорудная отрасль - золото, уголь, медь, а также транспорт и обработка грузов. Кроме того, повышаются показатели в строительной отрасли и машиностроении, в сфере гособоронзаказа.
Параллельно в регионе отмечается сокращение уровня безработицы - он находится на историческом минимуме.
В диалоге Дегтярев поблагодарил Матвиенко за оказанное содействие в возведении образовательного объекта.
"Мне достался долгострой - школа, построенная по программе комплексного развития сельских территорий, которая в свое время была заложена на средства, которые помог Совет Федерации, лично вы, выделить региону. В 2020 году - не одного рабочего, расторгали контракты, наконец достроили и открыли. И вот теперь в Мичуренском все села окрестные мы там учим, подвозим на автобусах. Места достаточно - 250-300 человек", - сказал губернатор главе Совфеда.
Матвиенко отметила важность того, что в условиях иностранных санкций промышленность Хабаровского края активно развивается, предприятия, которые раньше были тесно связаны с импортом, обеспечены новыми заказами.