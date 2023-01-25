18:18 25.01.2023 (обновлено: 18:25 25.01.2023)
Украинец присвоил 737 тысяч долларов под видом изъятия российских активов
Украинский чиновник присвоил 737 тысяч долларов под видом изъятия российских активов
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Чиновник из Сумской области Украины под видом национализации активов РФ присвоил имущество на сумму в 737 тысяч долларов, сообщили в украинском Госбюро расследований (ГБР).
"По материалам ГБР уведомлен о подозрении глава одной из районных военных администраций Сумской области. Чиновник под видом национализации присвоил имущество украинских предприятий", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным ГБР, чиновник занимался изъятием железнодорожного состава, прибывшего из РФ на Украину еще до начала российской специальной военной операции. Сообщается, что поезд из 40 вагонов перевозил груз, принадлежащий украинским компаниям: дизельное топливо и сжиженный природный газ.
Согласно данным следователей ГБР, глава районной военной администрации решил изъять все имущество, воспользовавшись военным положением, в результате чего только украинские компании понесли убытки на 737 тысяч долларов.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в мае 2022 года заявил, что кабинет министров утвердил документ, согласно которому российские активы на территории Украины переходят государству, а точнее государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд".
Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов.
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