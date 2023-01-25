https://ria.ru/20230125/chinovnik-1847408680.html

Украинец присвоил 737 тысяч долларов под видом изъятия российских активов

Украинец присвоил 737 тысяч долларов под видом изъятия российских активов - РИА Новости, 25.01.2023

Украинец присвоил 737 тысяч долларов под видом изъятия российских активов

Чиновник из Сумской области Украины под видом национализации активов РФ присвоил имущество на сумму в 737 тысяч долларов, сообщили в украинском Госбюро... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T18:18

2023-01-25T18:18

2023-01-25T18:25

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Чиновник из Сумской области Украины под видом национализации активов РФ присвоил имущество на сумму в 737 тысяч долларов, сообщили в украинском Госбюро расследований (ГБР). По данным ГБР, чиновник занимался изъятием железнодорожного состава, прибывшего из РФ на Украину еще до начала российской специальной военной операции. Сообщается, что поезд из 40 вагонов перевозил груз, принадлежащий украинским компаниям: дизельное топливо и сжиженный природный газ. Согласно данным следователей ГБР, глава районной военной администрации решил изъять все имущество, воспользовавшись военным положением, в результате чего только украинские компании понесли убытки на 737 тысяч долларов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в мае 2022 года заявил, что кабинет министров утвердил документ, согласно которому российские активы на территории Украины переходят государству, а точнее государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд". Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов.

https://ria.ru/20221010/diversii-1822845952.html

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украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, сумская область, россия, в мире