https://ria.ru/20230125/chasy-1847374776.html

Верховный суд не разрешил заключенным носить часы

Верховный суд не разрешил заключенным носить часы - РИА Новости, 25.01.2023

Верховный суд не разрешил заключенным носить часы

Верховный суд РФ признал законным запрет заключенным носить часы в колониях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в среду. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:31

2023-01-25T16:31

2023-01-25T16:32

происшествия

саид амиров

россия

общество

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

верховный суд рф

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным запрет заключенным носить часы в колониях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в среду. "Суд отказал в удовлетворении иска", - сказали в пресс-службе. Таким образом, суд отклонил иск бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, отбывающего пожизненный срок за организацию убийства следователя. В иске он просил признать незаконным соответствующий пункт правил внутреннего распорядка в исправительных учреждениях. Сейчас правила ФСИН запрещают заключенным колоний общего и строгого режимов иметь часы и другие ценные вещи. По словам адвоката Владимира Постанюка, после вступления летом прошлого года в силу новых положений у его подзащитного изъяли даже небольшие механические часы-будильник, которые стояли в камере. В иске он настаивал, что заключенные вправе знать, сколько времени: скоро ли отбой, ужин или обед. По его словам, 68-летнему Амирову также надо по часам ориентироваться при приеме лекарств. На чем строилась аргументация ответчика, Минюста РФ, неясно, поскольку материалы дела Амирова засекречены из-за сведений о состоянии его здоровья. В 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Амирова к пожизненному лишению свободы за организацию убийства сотрудника СК РФ и подготовку к покушению на своего политического оппонента, самолет с которым должны были сбить переносным зенитно-ракетным комплексом. Верховный суд оставил приговор в силе.

https://ria.ru/20230117/sizo-1845376690.html

https://ria.ru/20230116/sizo-1845191403.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, саид амиров, россия, общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), верховный суд рф