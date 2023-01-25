16:31 25.01.2023 (обновлено: 16:32 25.01.2023)
Верховный суд не разрешил заключенным носить часы
Верховный суд России признал законным запрет заключенным носить часы в колониях
Исправительная колония в Приморском крае. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным запрет заключенным носить часы в колониях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в среду.
"Суд отказал в удовлетворении иска", - сказали в пресс-службе.
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Таким образом, суд отклонил иск бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, отбывающего пожизненный срок за организацию убийства следователя. В иске он просил признать незаконным соответствующий пункт правил внутреннего распорядка в исправительных учреждениях.
Сейчас правила ФСИН запрещают заключенным колоний общего и строгого режимов иметь часы и другие ценные вещи. По словам адвоката Владимира Постанюка, после вступления летом прошлого года в силу новых положений у его подзащитного изъяли даже небольшие механические часы-будильник, которые стояли в камере.
В иске он настаивал, что заключенные вправе знать, сколько времени: скоро ли отбой, ужин или обед. По его словам, 68-летнему Амирову также надо по часам ориентироваться при приеме лекарств.
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На чем строилась аргументация ответчика, Минюста РФ, неясно, поскольку материалы дела Амирова засекречены из-за сведений о состоянии его здоровья.
В 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Амирова к пожизненному лишению свободы за организацию убийства сотрудника СК РФ и подготовку к покушению на своего политического оппонента, самолет с которым должны были сбить переносным зенитно-ракетным комплексом. Верховный суд оставил приговор в силе.
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