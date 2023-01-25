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Верховный суд не разрешил заключенным носить часы - РИА Новости, 25.01.2023
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Верховный суд не разрешил заключенным носить часы
Верховный суд не разрешил заключенным носить часы - РИА Новости, 25.01.2023
Верховный суд не разрешил заключенным носить часы
Верховный суд РФ признал законным запрет заключенным носить часы в колониях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в среду. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:31
2023-01-25T16:32
происшествия
саид амиров
россия
общество
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
верховный суд рф
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным запрет заключенным носить часы в колониях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в среду. "Суд отказал в удовлетворении иска", - сказали в пресс-службе. Таким образом, суд отклонил иск бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, отбывающего пожизненный срок за организацию убийства следователя. В иске он просил признать незаконным соответствующий пункт правил внутреннего распорядка в исправительных учреждениях. Сейчас правила ФСИН запрещают заключенным колоний общего и строгого режимов иметь часы и другие ценные вещи. По словам адвоката Владимира Постанюка, после вступления летом прошлого года в силу новых положений у его подзащитного изъяли даже небольшие механические часы-будильник, которые стояли в камере. В иске он настаивал, что заключенные вправе знать, сколько времени: скоро ли отбой, ужин или обед. По его словам, 68-летнему Амирову также надо по часам ориентироваться при приеме лекарств. На чем строилась аргументация ответчика, Минюста РФ, неясно, поскольку материалы дела Амирова засекречены из-за сведений о состоянии его здоровья. В 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Амирова к пожизненному лишению свободы за организацию убийства сотрудника СК РФ и подготовку к покушению на своего политического оппонента, самолет с которым должны были сбить переносным зенитно-ракетным комплексом. Верховный суд оставил приговор в силе.
https://ria.ru/20230117/sizo-1845376690.html
https://ria.ru/20230116/sizo-1845191403.html
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происшествия, саид амиров, россия, общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), верховный суд рф
Происшествия, Саид Амиров, Россия, Общество, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Верховный суд РФ
16:31 25.01.2023 (обновлено: 16:32 25.01.2023)
 
Верховный суд не разрешил заключенным носить часы

Верховный суд России признал законным запрет заключенным носить часы в колониях

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкИсправительная колония в Приморском крае
Исправительная колония в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Исправительная колония в Приморском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным запрет заключенным носить часы в колониях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в среду.
"Суд отказал в удовлетворении иска", - сказали в пресс-службе.
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Таким образом, суд отклонил иск бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, отбывающего пожизненный срок за организацию убийства следователя. В иске он просил признать незаконным соответствующий пункт правил внутреннего распорядка в исправительных учреждениях.
Сейчас правила ФСИН запрещают заключенным колоний общего и строгого режимов иметь часы и другие ценные вещи. По словам адвоката Владимира Постанюка, после вступления летом прошлого года в силу новых положений у его подзащитного изъяли даже небольшие механические часы-будильник, которые стояли в камере.
В иске он настаивал, что заключенные вправе знать, сколько времени: скоро ли отбой, ужин или обед. По его словам, 68-летнему Амирову также надо по часам ориентироваться при приеме лекарств.
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16 января, 14:22
ФСИН опровергла сообщения о ребрендинге магазина в "Сидим-едим"
На чем строилась аргументация ответчика, Минюста РФ, неясно, поскольку материалы дела Амирова засекречены из-за сведений о состоянии его здоровья.
В 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Амирова к пожизненному лишению свободы за организацию убийства сотрудника СК РФ и подготовку к покушению на своего политического оппонента, самолет с которым должны были сбить переносным зенитно-ракетным комплексом. Верховный суд оставил приговор в силе.
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ПроисшествияСаид АмировРоссияОбществоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Верховный суд РФ
 
 
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