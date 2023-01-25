21:33 25.01.2023 (обновлено: 22:31 25.01.2023)
В Запорожской области уничтожили командный пункт 128-й украинской бригады
Рогов сообщил об уничтожении командного пункта 128-й бригады ВСУ в Запорожской области
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация" в зоне спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация" в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по командному пункту подразделения ВСУ в Запорожской области, заявил в эфире телеканала НТС член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Уничтожен командный пункт 128-й бригады, до этого у них командный состав не погибал", — сказал он.
По его словам, сейчас основные боевые действия на Запорожском направлении ведутся по линии Каменское — Гуляйполе — Орехов.
Как отметил Рогов в среду, благодаря локальному наступлению российские Вооруженные силы захватили стратегическое преимущество на этом участке фронта.
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Осенью прошлого года власти региона сообщали о планах Киева организовать широкое наступление на Запорожскую область. Ожидалось, что Энергодар с ЗАЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать тремя основными направлениями возможных атак противника. ВСУ направили сюда большое количество соединений, с помощью которых украинские военные намеревались выйти к Азовскому морю.
Сегодня Рогов рассказал, что ВСУ сконцентрировали группировку до 40 тысяч военных на Запорожском направлении и готовят контрнаступление. По его словам, российские подразделения достаточно сильны, чтобы идти вперед, но торопиться не будут.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.