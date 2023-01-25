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"Вкусно — и точка" зарегистрирует еще один бренд в Белоруссии - РИА Новости, 25.01.2023
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"Вкусно — и точка" зарегистрирует еще один бренд в Белоруссии
"Вкусно — и точка" зарегистрирует еще один бренд в Белоруссии - РИА Новости, 25.01.2023
"Вкусно — и точка" зарегистрирует еще один бренд в Белоруссии
Российская компания "Система ПБО", владеющая брендом "Вкусно – и точка", подала в Белоруссии заявку на регистрацию товарного знака "Доставка – и точка",... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:38
2023-01-25T15:45
экономика
белоруссия
россия
мак
в мире
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
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МИНСК, 25 янв – РИА Новости. Российская компания "Система ПБО", владеющая брендом "Вкусно – и точка", подала в Белоруссии заявку на регистрацию товарного знака "Доставка – и точка", передает в среду агентство Sputnik Беларусь. Отмечается, что соответствующая информация содержится в базе данных Национального центра интеллектуальной собственности Белоруссии. По данным агентства, заявка в Белоруссии подана на класс 43, он включает в себя гостиницы, базы отдыха и заведения общепита. При этом в базе пока нет заявки на основное название "Вкусно – и точка". В то же время варианта "Доставка – и точка" нет в российской базе товарных знаков Федерального института промышленной собственности, отмечает агентство. Конечный бенефициар "Системы ПБО" - сибирский предприниматель Александр Говор. Через эту компанию он контролирует сеть заведений "Вкусно – и точка", которая пришла в России на смену McDonald's. "Вкусно – и точка" 11 ноября сообщила, что выходит на рынок Белоруссии и подписывает договор франчайзи c "КСБ Виктори Рестораны", управляющей 25 ресторанами McDonald's в стране. В середине ноября предприятие "КСБ Виктори Рестораны" сообщило, что рестораны, работавшие под брендом McDonald's, с 22 ноября начнут работу в республике под российским брендом "Вкусно – и точка". Однако в тот день перехода под новый бренд не произошло. В настоящее время рестораны продолжают функционировать без вывесок и упоминаний о каком-либо бренде, а также работают с измененным меню, из которого исчезли товары с частью "Мак". Сайт сети ресторанов Mcdonald's в Белоруссии и аккаунты в соцсетях стали недоступными пользователям, а на новом сайте сети "КСБ Виктори Рестораны" больше нет информации о бренде Mcdonald's и о его корпоративной политике. В компании "КСБ Виктори Рестораны" не отвечают на запросы относительно дальнейшего формата работы ресторанов и начала функционирования под каким-либо брендом.
https://ria.ru/20221216/vkusnotochka-1839058989.html
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экономика, белоруссия, россия, мак, в мире, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
Экономика, Белоруссия, Россия, МАК, В мире, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
15:38 25.01.2023 (обновлено: 15:45 25.01.2023)
 
"Вкусно — и точка" зарегистрирует еще один бренд в Белоруссии

"Вкусно — и точка" подала заявку на регистрацию бренда "Доставка — и точка" в Белоруссии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкРеклама сети ресторанов быстрого питания
Реклама сети ресторанов быстрого питания - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 25 янв – РИА Новости. Российская компания "Система ПБО", владеющая брендом "Вкусно – и точка", подала в Белоруссии заявку на регистрацию товарного знака "Доставка – и точка", передает в среду агентство Sputnik Беларусь.
Отмечается, что соответствующая информация содержится в базе данных Национального центра интеллектуальной собственности Белоруссии.
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По данным агентства, заявка в Белоруссии подана на класс 43, он включает в себя гостиницы, базы отдыха и заведения общепита. При этом в базе пока нет заявки на основное название "Вкусно – и точка". В то же время варианта "Доставка – и точка" нет в российской базе товарных знаков Федерального института промышленной собственности, отмечает агентство.
Конечный бенефициар "Системы ПБО" - сибирский предприниматель Александр Говор. Через эту компанию он контролирует сеть заведений "Вкусно – и точка", которая пришла в России на смену McDonald's.
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"Вкусно – и точка" 11 ноября сообщила, что выходит на рынок Белоруссии и подписывает договор франчайзи c "КСБ Виктори Рестораны", управляющей 25 ресторанами McDonald's в стране. В середине ноября предприятие "КСБ Виктори Рестораны" сообщило, что рестораны, работавшие под брендом McDonald's, с 22 ноября начнут работу в республике под российским брендом "Вкусно – и точка". Однако в тот день перехода под новый бренд не произошло.
В настоящее время рестораны продолжают функционировать без вывесок и упоминаний о каком-либо бренде, а также работают с измененным меню, из которого исчезли товары с частью "Мак". Сайт сети ресторанов Mcdonald's в Белоруссии и аккаунты в соцсетях стали недоступными пользователям, а на новом сайте сети "КСБ Виктори Рестораны" больше нет информации о бренде Mcdonald's и о его корпоративной политике. В компании "КСБ Виктори Рестораны" не отвечают на запросы относительно дальнейшего формата работы ресторанов и начала функционирования под каким-либо брендом.
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