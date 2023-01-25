https://ria.ru/20230125/brend-1847357064.html

"Вкусно — и точка" зарегистрирует еще один бренд в Белоруссии

"Вкусно — и точка" зарегистрирует еще один бренд в Белоруссии - РИА Новости, 25.01.2023

"Вкусно — и точка" зарегистрирует еще один бренд в Белоруссии

Российская компания "Система ПБО", владеющая брендом "Вкусно – и точка", подала в Белоруссии заявку на регистрацию товарного знака "Доставка – и точка",... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:38

2023-01-25T15:38

2023-01-25T15:45

экономика

белоруссия

россия

мак

в мире

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

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МИНСК, 25 янв – РИА Новости. Российская компания "Система ПБО", владеющая брендом "Вкусно – и точка", подала в Белоруссии заявку на регистрацию товарного знака "Доставка – и точка", передает в среду агентство Sputnik Беларусь. Отмечается, что соответствующая информация содержится в базе данных Национального центра интеллектуальной собственности Белоруссии. По данным агентства, заявка в Белоруссии подана на класс 43, он включает в себя гостиницы, базы отдыха и заведения общепита. При этом в базе пока нет заявки на основное название "Вкусно – и точка". В то же время варианта "Доставка – и точка" нет в российской базе товарных знаков Федерального института промышленной собственности, отмечает агентство. Конечный бенефициар "Системы ПБО" - сибирский предприниматель Александр Говор. Через эту компанию он контролирует сеть заведений "Вкусно – и точка", которая пришла в России на смену McDonald's. "Вкусно – и точка" 11 ноября сообщила, что выходит на рынок Белоруссии и подписывает договор франчайзи c "КСБ Виктори Рестораны", управляющей 25 ресторанами McDonald's в стране. В середине ноября предприятие "КСБ Виктори Рестораны" сообщило, что рестораны, работавшие под брендом McDonald's, с 22 ноября начнут работу в республике под российским брендом "Вкусно – и точка". Однако в тот день перехода под новый бренд не произошло. В настоящее время рестораны продолжают функционировать без вывесок и упоминаний о каком-либо бренде, а также работают с измененным меню, из которого исчезли товары с частью "Мак". Сайт сети ресторанов Mcdonald's в Белоруссии и аккаунты в соцсетях стали недоступными пользователям, а на новом сайте сети "КСБ Виктори Рестораны" больше нет информации о бренде Mcdonald's и о его корпоративной политике. В компании "КСБ Виктори Рестораны" не отвечают на запросы относительно дальнейшего формата работы ресторанов и начала функционирования под каким-либо брендом.

https://ria.ru/20221216/vkusnotochka-1839058989.html

https://ria.ru/20230124/kfc-1847175999.html

https://ria.ru/20230123/kompyuter-1846922099.html

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экономика, белоруссия, россия, мак, в мире, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)