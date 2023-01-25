https://ria.ru/20230125/brak-1847383713.html

В основах госполитики закрепили институт брака как союза мужчины и женщины

В основах госполитики закрепили институт брака как союза мужчины и женщины - РИА Новости, 25.01.2023

В основах госполитики закрепили институт брака как союза мужчины и женщины

Брак как союз мужчины и женщины закреплен в основах государственной культурной политики, следует из соответствующего президентского указа, опубликованного на... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:48

2023-01-25T16:48

2023-01-25T17:23

общество

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Брак как союз мужчины и женщины закреплен в основах государственной культурной политики, следует из соответствующего президентского указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "Дополнить абзацами следующего содержания… Защита традиционных семейных ценностей и института брака как союза мужчины и женщины", — говорится в документе. Ранее это определение брака также было внесено в основы госполитики по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей.

https://ria.ru/20221226/lgbt-1841535522.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия