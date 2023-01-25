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В основах госполитики закрепили институт брака как союза мужчины и женщины - РИА Новости, 25.01.2023
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В основах госполитики закрепили институт брака как союза мужчины и женщины
В основах госполитики закрепили институт брака как союза мужчины и женщины - РИА Новости, 25.01.2023
В основах госполитики закрепили институт брака как союза мужчины и женщины
Брак как союз мужчины и женщины закреплен в основах государственной культурной политики, следует из соответствующего президентского указа, опубликованного на... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:48
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общество
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Брак как союз мужчины и женщины закреплен в основах государственной культурной политики, следует из соответствующего президентского указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "Дополнить абзацами следующего содержания… Защита традиционных семейных ценностей и института брака как союза мужчины и женщины", — говорится в документе. Ранее это определение брака также было внесено в основы госполитики по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей.
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Варвара Скокшина
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общество, россия
Общество, Россия
16:48 25.01.2023 (обновлено: 17:23 25.01.2023)
 
В основах госполитики закрепили институт брака как союза мужчины и женщины

В основах культурной политики закрепили определение брака как союза мужчины и женщины

© АГН "Москва" / пресс-служба мэра и правительства города/Максим МишинДворец бракосочетания
Дворец бракосочетания - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© АГН "Москва" / пресс-служба мэра и правительства города/Максим Мишин
Дворец бракосочетания. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Брак как союз мужчины и женщины закреплен в основах государственной культурной политики, следует из соответствующего президентского указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Дополнить абзацами следующего содержания… Защита традиционных семейных ценностей и института брака как союза мужчины и женщины", — говорится в документе.
Ранее это определение брака также было внесено в основы госполитики по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей.
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