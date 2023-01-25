https://ria.ru/20230125/brak-1847383713.html
В основах госполитики закрепили институт брака как союза мужчины и женщины
В основах госполитики закрепили институт брака как союза мужчины и женщины - РИА Новости, 25.01.2023
В основах госполитики закрепили институт брака как союза мужчины и женщины
Брак как союз мужчины и женщины закреплен в основах государственной культурной политики, следует из соответствующего президентского указа, опубликованного на... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:48
2023-01-25T16:48
2023-01-25T17:23
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734992890_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_d4f52409f068d65d09cdfae55a20066a.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Брак как союз мужчины и женщины закреплен в основах государственной культурной политики, следует из соответствующего президентского указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "Дополнить абзацами следующего содержания… Защита традиционных семейных ценностей и института брака как союза мужчины и женщины", — говорится в документе. Ранее это определение брака также было внесено в основы госполитики по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей.
https://ria.ru/20221226/lgbt-1841535522.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734992890_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_abb0ce5541d94289ad2bb783fb841410.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
16:48 25.01.2023 (обновлено: 17:23 25.01.2023)
В основах госполитики закрепили институт брака как союза мужчины и женщины
В основах культурной политики закрепили определение брака как союза мужчины и женщины