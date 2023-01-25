https://ria.ru/20230125/bilayn-1847165740.html

К Дню студента билайн выяснил, как молодежь использует мобильный интернет

К Дню студента билайн выяснил, как молодежь использует мобильный интернет - РИА Новости, 25.01.2023

К Дню студента билайн выяснил, как молодежь использует мобильный интернет

Три четверти молодых людей в возрасте 16-25 лет используют мобильный интернет дома для поиска различной информации, просмотра видео, сериалов и фильмов, а также РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T10:00

2023-01-25T10:00

2023-01-25T10:00

россия

технологии

мобильная связь

билайн

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847147405_0:234:3225:2048_1920x0_80_0_0_5d50d11af809f9e0c2ec4c58f35f67f4.jpg

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Три четверти молодых людей в возрасте 16-25 лет используют мобильный интернет дома для поиска различной информации, просмотра видео, сериалов и фильмов, а также для прослушивания музыки онлайн, свидетельствуют результаты опроса, проведенного билайном среди своих клиентов.Мобильный интернет в транспорте клиентам 16-25 лет нужен, прежде всего, чтобы слушать музыку - об этом рассказали 88% опрошенных. В то же время, поиск информации в пути интересует лишь чуть более половины (52%) молодых людей. Также респонденты студенческого возраста активнее других смотрят в дороге видеоконтент.По данным опроса, за городом молодежь предпочитает использовать мобильный интернет для отдыха и развлечений. Так, 73% респондентов 16-25 лет, прежде всего, пользуются им для прослушивания музыки онлайн. На втором месте по популярности - просмотр ленты в социальных сетях (69%). Сотовая связь обеспечивает для многих возможность смотреть видеоконтент и за городом: вариант просмотра видео, сериалов и фильмов оказался на третьем месте – 57%. В то же время, если в городе новости читают 68% опрошенных молодых людей, то за городом – лишь 48%.Опрос был проведен в ноябре-декабре 2022 года в ряде городов РФ. Количество респондентов составило 1208 владельцев смартфонов - абонентов билайн в возрасте 16-60 лет.

https://ria.ru/20221222/bilayn-1840201812.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, технологии, мобильная связь, билайн, общество