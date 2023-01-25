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К Дню студента билайн выяснил, как молодежь использует мобильный интернет - РИА Новости, 25.01.2023
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К Дню студента билайн выяснил, как молодежь использует мобильный интернет
К Дню студента билайн выяснил, как молодежь использует мобильный интернет - РИА Новости, 25.01.2023
К Дню студента билайн выяснил, как молодежь использует мобильный интернет
Три четверти молодых людей в возрасте 16-25 лет используют мобильный интернет дома для поиска различной информации, просмотра видео, сериалов и фильмов, а также РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T10:00
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россия
технологии
мобильная связь
билайн
общество
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Три четверти молодых людей в возрасте 16-25 лет используют мобильный интернет дома для поиска различной информации, просмотра видео, сериалов и фильмов, а также для прослушивания музыки онлайн, свидетельствуют результаты опроса, проведенного билайном среди своих клиентов.Мобильный интернет в транспорте клиентам 16-25 лет нужен, прежде всего, чтобы слушать музыку - об этом рассказали 88% опрошенных. В то же время, поиск информации в пути интересует лишь чуть более половины (52%) молодых людей. Также респонденты студенческого возраста активнее других смотрят в дороге видеоконтент.По данным опроса, за городом молодежь предпочитает использовать мобильный интернет для отдыха и развлечений. Так, 73% респондентов 16-25 лет, прежде всего, пользуются им для прослушивания музыки онлайн. На втором месте по популярности - просмотр ленты в социальных сетях (69%). Сотовая связь обеспечивает для многих возможность смотреть видеоконтент и за городом: вариант просмотра видео, сериалов и фильмов оказался на третьем месте – 57%. В то же время, если в городе новости читают 68% опрошенных молодых людей, то за городом – лишь 48%.Опрос был проведен в ноябре-декабре 2022 года в ряде городов РФ. Количество респондентов составило 1208 владельцев смартфонов - абонентов билайн в возрасте 16-60 лет.
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Алёна Пава
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Новости
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РИА Новости
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россия, технологии, мобильная связь, билайн, общество
Россия, Технологии, мобильная связь, Билайн, Общество
10:00 25.01.2023
 

К Дню студента билайн выяснил, как молодежь использует мобильный интернет

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкЛюди фотографируются в лесу
Люди фотографируются в лесу - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Люди фотографируются в лесу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Три четверти молодых людей в возрасте 16-25 лет используют мобильный интернет дома для поиска различной информации, просмотра видео, сериалов и фильмов, а также для прослушивания музыки онлайн, свидетельствуют результаты опроса, проведенного билайном среди своих клиентов.
Мобильный интернет в транспорте клиентам 16-25 лет нужен, прежде всего, чтобы слушать музыку - об этом рассказали 88% опрошенных. В то же время, поиск информации в пути интересует лишь чуть более половины (52%) молодых людей. Также респонденты студенческого возраста активнее других смотрят в дороге видеоконтент.
По данным опроса, за городом молодежь предпочитает использовать мобильный интернет для отдыха и развлечений. Так, 73% респондентов 16-25 лет, прежде всего, пользуются им для прослушивания музыки онлайн. На втором месте по популярности - просмотр ленты в социальных сетях (69%). Сотовая связь обеспечивает для многих возможность смотреть видеоконтент и за городом: вариант просмотра видео, сериалов и фильмов оказался на третьем месте – 57%. В то же время, если в городе новости читают 68% опрошенных молодых людей, то за городом – лишь 48%.
Опрос был проведен в ноябре-декабре 2022 года в ряде городов РФ. Количество респондентов составило 1208 владельцев смартфонов - абонентов билайн в возрасте 16-60 лет.
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РоссияТехнологиимобильная связьБилайнОбщество
 
 
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