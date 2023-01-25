https://ria.ru/20230125/belgiya-1847336196.html

У Бельгии нет танков для поставок Киеву, заявили в Минобороны

У Бельгии нет танков для поставок Киеву, заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.01.2023

У Бельгии нет танков для поставок Киеву, заявили в Минобороны

Бельгия не располагает исправными танками для предоставления их Украине, такая техника была снята с вооружения много лет назад, заявила министр обороны Бельгии... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:46

2023-01-25T14:46

2023-01-25T15:45

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БРЮССЕЛЬ, 25 янв - РИА Новости. Бельгия не располагает исправными танками для предоставления их Украине, такая техника была снята с вооружения много лет назад, заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер. "Порядка десяти лет назад было решено продать танки, они были уже не в рабочем состоянии", - сказала министр в интервью телеканалу RTL. Она признала, что танки находятся на хранении у частных компаний, которые готовы их продать министерству обороны по цене 500 тысяч евро за единицу. При этом в свое время их отдавали "за ненадобностью" всего за 10-15 тысяч. Тогда, по ее словам, в Бельгии полагали, что такая техника не понадобится на новых театрах боевых действий. При этом министр обороны собирается предложить правительству Бельгии направить другую военную помощь Киеву. "В эту пятницу я предложу дополнительную помощь, которая как раз отвечает наиболее актуальным потребностям украинцев в вопросах противовоздушной обороны и противотанковой борьбы, а также в боеприпасах", - отметила бельгийский министр. Ранее Германия сообщила о намерении поставить танки Leopard Киеву, а также разрешить реэкспорт такой техники из других государств. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230123/tribunal-1846773902.html

https://ria.ru/20230119/sol-1846111385.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, людивин дедондер, сергей лавров, бельгия, украина, россия, нато