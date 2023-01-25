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Минобороны Украины: производитель "Байрактаров" передал Киеву два БПЛА - РИА Новости, 25.01.2023
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Минобороны Украины: производитель "Байрактаров" передал Киеву два БПЛА
Минобороны Украины: производитель "Байрактаров" передал Киеву два БПЛА - РИА Новости, 25.01.2023
Минобороны Украины: производитель "Байрактаров" передал Киеву два БПЛА
Турецкая компания-производитель ударных беспилотников Bayraktar ТB-2 безвозмездно передала еще две машины этого типа Украине, сообщили в главном управлении... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T23:10
2023-01-25T23:10
в мире
украина
нато
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bayraktar
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Турецкая компания-производитель ударных беспилотников Bayraktar ТB-2 безвозмездно передала еще две машины этого типа Украине, сообщили в главном управлении разведки украинского минобороны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя Киеву оружие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, украина, нато, турция, bayraktar
В мире, Украина, НАТО, Турция, Bayraktar
23:10 25.01.2023
 
Минобороны Украины: производитель "Байрактаров" передал Киеву два БПЛА

Минобороны Украины: производитель "Байрактаров" безвозмездно передал Киеву два БПЛА

© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / DHA
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Турецкая компания-производитель ударных беспилотников Bayraktar ТB-2 безвозмездно передала еще две машины этого типа Украине, сообщили в главном управлении разведки украинского минобороны.
"Сегодня мы получили от больших друзей и партнеров Украины компании Baykar еще два беспилотника Bayraktar TB2. Компания Baykar передала их бесплатно для помощи Вооруженным Силам Украины и народу Украины для защиты от оккупанта", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя Киеву оружие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Сергей Пашинский - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября 2022, 11:59Специальная военная операция на Украине
Украинский политик в разговоре с пранкерами раскритиковал "Байрактары"
 
В миреУкраинаНАТОТурцияBayraktar
 
 
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