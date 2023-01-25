https://ria.ru/20230125/bayraktar-1847464170.html

Минобороны Украины: производитель "Байрактаров" передал Киеву два БПЛА

Минобороны Украины: производитель "Байрактаров" передал Киеву два БПЛА - РИА Новости, 25.01.2023

Минобороны Украины: производитель "Байрактаров" передал Киеву два БПЛА

Турецкая компания-производитель ударных беспилотников Bayraktar ТB-2 безвозмездно передала еще две машины этого типа Украине, сообщили в главном управлении... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T23:10

2023-01-25T23:10

2023-01-25T23:10

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украина

нато

турция

bayraktar

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Турецкая компания-производитель ударных беспилотников Bayraktar ТB-2 безвозмездно передала еще две машины этого типа Украине, сообщили в главном управлении разведки украинского минобороны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя Киеву оружие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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в мире, украина, нато, турция, bayraktar