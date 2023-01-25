https://ria.ru/20230125/bayden-1847452604.html

Байден заявил о "НАТОлизации" Финляндии

Байден заявил о "НАТОлизации" Финляндии - РИА Новости, 25.01.2023

Байден заявил о "НАТОлизации" Финляндии

Президент США Джо Байден заявил о "противостоянии украинской агрессии" и "НАТОлизации" Финляндии, добавив, что последнее не оправдывает ожидания руководства РФ. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T21:27

2023-01-25T21:27

2023-01-25T21:27

джо байден

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сша

россия

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украина

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил о "противостоянии украинской агрессии" и "НАТОлизации" Финляндии, добавив, что последнее не оправдывает ожидания руководства РФ. Помимо игры слов о готовности европейской страны к вхождению в Североатлантический альянс Байден заявил о том, что очередной пакет помощи Киеву "поможет противостоять жестокой украинской агрессии". "Которая происходит из-за России", - добавил президент США. Объявляя о новой помощи Украине, Байден не справился с должностью своего министра обороны, назвав его "министром армии". Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии.

https://ria.ru/20230125/nato-1847273735.html

финляндия

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джо байден, в мире, финляндия, сша, россия, нато, украина