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Байден заявил о "НАТОлизации" Финляндии - РИА Новости, 25.01.2023
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Байден заявил о "НАТОлизации" Финляндии
Байден заявил о "НАТОлизации" Финляндии - РИА Новости, 25.01.2023
Байден заявил о "НАТОлизации" Финляндии
Президент США Джо Байден заявил о "противостоянии украинской агрессии" и "НАТОлизации" Финляндии, добавив, что последнее не оправдывает ожидания руководства РФ. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T21:27
2023-01-25T21:27
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил о "противостоянии украинской агрессии" и "НАТОлизации" Финляндии, добавив, что последнее не оправдывает ожидания руководства РФ. Помимо игры слов о готовности европейской страны к вхождению в Североатлантический альянс Байден заявил о том, что очередной пакет помощи Киеву "поможет противостоять жестокой украинской агрессии". "Которая происходит из-за России", - добавил президент США. Объявляя о новой помощи Украине, Байден не справился с должностью своего министра обороны, назвав его "министром армии". Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии.
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джо байден, в мире, финляндия, сша, россия, нато, украина
Джо Байден, В мире, Финляндия, США, Россия, НАТО, Украина
21:27 25.01.2023
 
Байден заявил о "НАТОлизации" Финляндии

Байден заявил о "НАТОлизации" Финляндии и "противостоянии украинской агрессии"

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил о "противостоянии украинской агрессии" и "НАТОлизации" Финляндии, добавив, что последнее не оправдывает ожидания руководства РФ.
"Вы можете вспомнить, некоторое время назад, когда меня спросили об ожиданиях, я сказал: дайте знать (президенту РФ Владимиру) Путину, что он рассчитывал "финляндизировать" Европу, а получает "НАТОлизацию" Финляндии, - этого он никогда не планировал", - заявил Байден журналистам в Белом доме.
Помимо игры слов о готовности европейской страны к вхождению в Североатлантический альянс Байден заявил о том, что очередной пакет помощи Киеву "поможет противостоять жестокой украинской агрессии". "Которая происходит из-за России", - добавил президент США.
Объявляя о новой помощи Украине, Байден не справился с должностью своего министра обороны, назвав его "министром армии".
Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии.
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