https://ria.ru/20230125/bayden-1847219636.html
СМИ: Байден сегодня объявит решение о поставках танков Abrams Украине
СМИ: Байден сегодня объявит решение о поставках танков Abrams Украине - РИА Новости, 25.01.2023
СМИ: Байден сегодня объявит решение о поставках танков Abrams Украине
Президент США Джо Байден объявит в среду о решении поставить Украине танки Abrams, сообщил катарскому телеканалу "Аль-Джазира" чиновник американской... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T00:39
2023-01-25T00:39
2023-01-25T01:11
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джо байден
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ДОХА, 25 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявит в среду о решении поставить Украине танки Abrams, сообщил катарскому телеканалу "Аль-Джазира" чиновник американской администрации. "Президент Байден объявит завтра, в среду, о решении поставить Украине танки Abrams", - сказал он. Американский представитель уточнил, что "танки, которые будут направлены на Украину, не будут сняты со складов Пентагона, а будут законтрактованы". Ранее издание Politico со ссылкой на представителей властей сообщило, что США рассматривают возможность отправки на Украину около 30 танков Abrams. Вместе с тем, во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США пока не готовы анонсировать поставку Украине танков Abrams. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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в мире, сша, россия, украина, джо байден, патрик райдер, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, m1 abrams
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00:39 25.01.2023 (обновлено: 01:11 25.01.2023)
СМИ: Байден сегодня объявит решение о поставках танков Abrams Украине
"Аль-Джазира": Байден в среду объявит решение о поставках танков Abrams Украине