https://ria.ru/20230125/bayden-1847219636.html

СМИ: Байден сегодня объявит решение о поставках танков Abrams Украине

СМИ: Байден сегодня объявит решение о поставках танков Abrams Украине - РИА Новости, 25.01.2023

СМИ: Байден сегодня объявит решение о поставках танков Abrams Украине

Президент США Джо Байден объявит в среду о решении поставить Украине танки Abrams, сообщил катарскому телеканалу "Аль-Джазира" чиновник американской... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T00:39

2023-01-25T00:39

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ДОХА, 25 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявит в среду о решении поставить Украине танки Abrams, сообщил катарскому телеканалу "Аль-Джазира" чиновник американской администрации. "Президент Байден объявит завтра, в среду, о решении поставить Украине танки Abrams", - сказал он. Американский представитель уточнил, что "танки, которые будут направлены на Украину, не будут сняты со складов Пентагона, а будут законтрактованы". Ранее издание Politico со ссылкой на представителей властей сообщило, что США рассматривают возможность отправки на Украину около 30 танков Abrams. Вместе с тем, во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США пока не готовы анонсировать поставку Украине танков Abrams. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230124/tanki-1847194157.html

https://ria.ru/20230124/chasy-1847214312.html

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