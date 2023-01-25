https://ria.ru/20230125/bayden-1847159737.html

Джо Байден забыл, как изменял родине

Джо Байден забыл, как изменял родине - РИА Новости, 25.01.2023

Джо Байден забыл, как изменял родине

"Это государственная измена?" — без лишних церемоний спрашивает в эфире ведущая Fox News главу комитета по надзору и подотчетности палаты представителей... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T08:00

2023-01-25T08:00

2023-01-25T08:13

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сша

джо байден

хантер байден

камала харрис

пенсильванский университет

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"Это государственная измена?" — без лишних церемоний спрашивает в эфире ведущая Fox News главу комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса США Джеймса Комера. Конгрессмен, не ожидавший такого поворота, на несколько секунд теряет дар речи. Его можно понять — все-таки речь в программе идет о президенте США. Именно Джо Байдена республиканцы сегодня публично обвиняют в госизмене, а это прямое основание и для импичмента, и для уголовного расследования деятельности членов семьи президента.Как же старина Джо дошел до жизни такой, превратившись из сокровища нации в изменника родины? Спусковым крючком скандала стали документы с грифом "Совершенно секретно". Они внезапно нашлись в личном кабинете президента в вашингтонском офисе Penn Biden Center, хотя по закону должны были быть давно переданы в Национальный архив.Секретные материалы относятся к тому увлекательному периоду в карьере Байдена, когда он был вице-президентом при Обаме, а его сын Хантер активно вымогал взятки из украинского истеблишмента, финансировал загадочные биолаборатории и открыто торговал доступом к телу своего папы. В числе наиболее чувствительных документов упоминаются отчеты разведки — в частности по Ирану, Великобритании и Украине. Невольно возникает вопрос, какой личный интерес был у Байдена, когда он складировал эти бумаги у себя? Что он, собственно, хотел скрыть?Неравнодушная общественность с подачи республиканцев стала задавать эти вопросы. Белый дом отразил их в своем классическом стиле: "А что такого?"Официальная версия администрации гласила, что помощники президента сами нашли эти документы и объявили об их существовании. Однако эта ложь была сразу разоблачена. Секретные материалы нашлись еще в ноябре, накануне промежуточных выборов. Но тогда скандал мог уничтожить Демпартию, и помощники президента сделали все, чтобы о байденовском провале узнали только в январе.Демпартия предложила присмотреть за этим делом генпрокурору Меррику Гарланду. Это выглядело как натуральная пощечина общественному мнению, потому что Меррик Гарланд, совершенно не скрываясь, обслуживает интересы именно Демпартии.Затем администрация стала демонстрировать, как президент усердно сотрудничает со следствием. Байдены разрешили провести обыск в своем роскошном особняке в Уилмингтоне, штат Делавэр. Джо и Джилл уехали из дома, и двенадцать часов поместье шерстили представители Министерства юстиции.Долго искать не пришлось. Еще несколько секретных документов нашлись прямо в гараже, неподалеку от знаменитого байденовского спорткара. Это мощный "корвет" 1967 года выпуска — очень красивая машина тех времен, когда нефтяной кризис еще не заставил американцев пересесть на малолитражки. В молодости Байден любил гонять на нем под двести км/ч. Впрочем, он и сейчас его еще водит — к ужасу окружающих, конечно. Где-то под днищем этой прекрасной машины в патриархальной простоте и лежали папки с секретными документами.Как же так получилось? — спросили Байдена журналисты. "Мой корвет стоит в запертом гараже, окей? — ответствовал президент США. — Они же (документы. — Прим. ред.) не на улице просто так валялись..." По поводу совершенно секретных документов в Penn Biden Center он высказался, что вообще о них забыл и ничего не знает.Сонный Джо, вероятно, запамятовал, но вообще-то такое обращение с секретными файлами — серьезное преступление. Секретные файлы должны храниться в Национальном архиве и более нигде. Буквально несколько месяцев назад тот же Байден на чем свет стоит крыл Дональда Трампа, в поместье которого тоже нашли документы с грифом Top Secret. На основе этих находок возникло целое расследование. Трампа до сих пор тягают на допросы и усердно перемывают ему кости в СМИ.Байдену же пока все сходит с рук. Правда, Меррик Гарланд, изображая беспристрастие, назначил расследовать это дело человека Трампа — прокурора Роберта Хура. Однако Хур не копает самые интересные вопросы, связанные с этим делом. У политических противников клана Байдена возникли естественные подозрения, что семейка могла приторговывать совершенно секретными документами на сторону.Вот, например, в Уилмингтонском особняке Байденов не раз проживал его сын Хантер — патентованный наркоман, развратник и взяточник. Не играл ли он в гараже с папиными бумагами? Хорошо, если он просто скручивал из них косяки. А что если он передавал их за немалый прайс своим многочисленным контрагентам?Недоброжелатели Байденов стали соотносить компромат из легендарного ноутбука Хантера с датами на бумагах и нашли много интересного. Пока Джо рассовывал документы по своим личным заначкам, Хантер получал большие деньги и ценные подарки от разнообразных мутных бизнесменов. Один китаец подарил ему, к примеру, круглый бриллиант в три с лишним карата. А всего в тот период у Хантера было заведено сто пятьдесят счетов, на которые текли деньги со всех концов света. Так за что же он их получал?Интерес вызывает и то обстоятельство, что Penn Biden Center тесно аффилирован с Пенсильванским университетом, а этот вуз совершенно официально каждый год получает финансирование из Китая на десятки миллионов долларов. При этом Китай столь же официально объявлен в США стратегическим противником номер один. И вот тут уже вопрос американской журналистки насчет государственной измены не кажется таким уж преувеличением.Сегодня республиканцы пытаются сделать гаражный скандал поводом для того, чтобы получить доступ ко всем банковским счетам семейства Байденов. Их очень интересует деятельность байденовского Центра за дипломатию, а также картины Хантера Байдена — этот неутомимый чувак недавно заделался современным художникам и теперь продает свои "полотна" по несколько сотен тысяч долларов за штуку. Тут открывается широкое поле для расследований взяток, отмыва денег, махинаций с бюджетом.Еще один интересный вопрос — как это дело вообще вышло наружу и почему так аккуратно, дозированными порциями, не давая затухнуть скандалу, появляются на свет все новые секретные файлы?Беспристрастно говоря, дело выглядит так, что расколоты сегодня не только общество и армия США, но и спецслужбы. Какая-то часть "конторских" откровенно работает на Демпартию, а какая-то — на республиканцев. Те ребята, которые обслуживают республиканцев, регулярно сливают в прессу компромат на Байденов. Здесь и нынешний скандал с секретными документами. Здесь и легендарный ноутбук Хантера, который выглядит просто удобным поводом, чтобы публиковать все новые результаты многолетней слежки за сыном президента. Не дает о себе забыть и неизвестно как добытый дневник дочери президента с шокирующим компроматом на отца.Интересно, что и Хиллари Клинтон ее недоброжелателям удалось свалить с помощью очень похожего скандала. В 2016 году демократического кандидата в президенты уличили в том, что она пересылала материалы, составляющие гостайну, по личной электронной почте. Те выборы, как мы помним, Хиллари проиграла.Дойдет ли история с Байденом до импичмента? В высшей степени сомнительно. Во-первых, у демократов в сенате большинство, и они смогут заблокировать эту инициативу. Во-вторых, республиканцы, хоть и ненавидят Байдена, но что им делать после его импичмента тоже не знают. Ведь на смену Джо придет еще более неприятная им Камала Харрис. Эта женщина напрочь лишена и ума, и харизмы, и самостоятельности. Она будет еще более покорно выполнять все указивки Обамы — или кто там сегодня от лица глубинного государства рулит Америкой.Скорее, дело тут в том, что американская политика уже живет в 2024 году. Скандал с секретными документами нужен республиканцам для того, чтобы разменять Байдена на Трампа. Тот же Комер, с которого мы начали свой рассказ, уже предложил в конгрессе одновременно закрыть оба расследования — и против президента, и против экс-президента — и больше не позориться перед избирателями.Такой исход усилит позиции Трампа на президентских выборах-2024 и, соответственно, ослабит Байдена. Похоже, выигрыша республиканцев с нетерпением ожидают многие сотрудники в американских спецслужбах и делают все, чтобы его приблизить.

https://ria.ru/20230124/skandal-1846820507.html

https://ria.ru/20230123/bayden-1846711185.html

https://ria.ru/20230122/khranenie-1846631334.html

https://ria.ru/20230122/dokumenty-1846535687.html

https://ria.ru/20230122/bayden-1846530817.html

https://ria.ru/20230123/dokumenty-1846938501.html

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сша

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авторы, сша, джо байден, хантер байден, камала харрис, пенсильванский университет