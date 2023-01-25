https://ria.ru/20230125/avia-1847287619.html

Россия и Пакистан подписали рабочее соглашение в области летной годности

Россия и Пакистан подписали рабочее соглашение в области летной годности - РИА Новости, 25.01.2023

Россия и Пакистан подписали рабочее соглашение в области летной годности

Россия и Пакистан подписали рабочее соглашение в области летной годности, договоренность направлена на поддержку экспорта гражданской российской авиатехники,... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:08

2023-01-25T12:08

2023-01-25T12:08

пакистан

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

александр нерадько

авиация

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россия и Пакистан подписали рабочее соглашение в области летной годности, договоренность направлена на поддержку экспорта гражданской российской авиатехники, сообщает Росавиация. "Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько и генеральный директор Ведомства гражданской авиации Пакистана Хакан Муртаза подписали рабочее соглашение в области летной годности", - говорится в сообщении. "Договоренность направлена на поддержку экспорта гражданской авиационной техники российского производства в Пакистан и нацелена на применение согласованных подходов для одобрения типовой конструкции гражданской авиационной техники, модификаций, а также на укрепление сотрудничества между двумя авиационными ведомствами", - отмечает Росавиация. Ведомство уточняет, что подписание состоялось 20 января в рамках заседания российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

https://ria.ru/20230120/neft-1846177991.html

пакистан

россия

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пакистан, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), александр нерадько, авиация