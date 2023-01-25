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Россия и Пакистан подписали рабочее соглашение в области летной годности - РИА Новости, 25.01.2023
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Россия и Пакистан подписали рабочее соглашение в области летной годности
Россия и Пакистан подписали рабочее соглашение в области летной годности - РИА Новости, 25.01.2023
Россия и Пакистан подписали рабочее соглашение в области летной годности
Россия и Пакистан подписали рабочее соглашение в области летной годности, договоренность направлена на поддержку экспорта гражданской российской авиатехники,... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:08
2023-01-25T12:08
пакистан
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
александр нерадько
авиация
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россия и Пакистан подписали рабочее соглашение в области летной годности, договоренность направлена на поддержку экспорта гражданской российской авиатехники, сообщает Росавиация. "Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько и генеральный директор Ведомства гражданской авиации Пакистана Хакан Муртаза подписали рабочее соглашение в области летной годности", - говорится в сообщении. "Договоренность направлена на поддержку экспорта гражданской авиационной техники российского производства в Пакистан и нацелена на применение согласованных подходов для одобрения типовой конструкции гражданской авиационной техники, модификаций, а также на укрепление сотрудничества между двумя авиационными ведомствами", - отмечает Росавиация. Ведомство уточняет, что подписание состоялось 20 января в рамках заседания российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
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пакистан, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), александр нерадько, авиация
Пакистан, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Александр Нерадько, Авиация
12:08 25.01.2023
 
Россия и Пакистан подписали рабочее соглашение в области летной годности

Росавиация: Россия и Пакистан подписали рабочее соглашение в области летной годности

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россия и Пакистан подписали рабочее соглашение в области летной годности, договоренность направлена на поддержку экспорта гражданской российской авиатехники, сообщает Росавиация.
"Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько и генеральный директор Ведомства гражданской авиации Пакистана Хакан Муртаза подписали рабочее соглашение в области летной годности", - говорится в сообщении.
"Договоренность направлена на поддержку экспорта гражданской авиационной техники российского производства в Пакистан и нацелена на применение согласованных подходов для одобрения типовой конструкции гражданской авиационной техники, модификаций, а также на укрепление сотрудничества между двумя авиационными ведомствами", - отмечает Росавиация.
Ведомство уточняет, что подписание состоялось 20 января в рамках заседания российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 11:01
Россия и Пакистан достигли договоренностей по поставкам нефти
 
ПакистанРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Александр НерадькоАвиация
 
 
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