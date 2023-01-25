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Песков прокомментировал идущие из США кибератаки на Россию
Песков прокомментировал идущие из США кибератаки на Россию - РИА Новости, 25.01.2023
Песков прокомментировал идущие из США кибератаки на Россию
Много хакерских атак на Россию идет с территории США, вопрос, стоит ли это ассоциировать с Белым домом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:50
2023-01-25T12:50
2023-01-25T12:52
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Много хакерских атак на Россию идет с территории США, вопрос, стоит ли это ассоциировать с Белым домом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы просто смотрим, откуда идет подавляющее большинство хакерских атак на Российскую Федерацию, особенно на такие чувствительные организации, в том числе на сайт президента. Там очень много атак идет с территории Соединенных Штатов Америки. Следует ли на основе этого ассоциировать все эти кибергруппировки с Белым домом? Наверное, звучало бы абсурдно", - сказал Песков журналистам.
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сша
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, США
12:50 25.01.2023 (обновлено: 12:52 25.01.2023)
Песков прокомментировал идущие из США кибератаки на Россию
Песков: абсурдно ассоциировать с Белым домом все идущие с территории США кибератаки