Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал идущие из США кибератаки на Россию - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230125/ataki-1847299420.html
Песков прокомментировал идущие из США кибератаки на Россию
Песков прокомментировал идущие из США кибератаки на Россию - РИА Новости, 25.01.2023
Песков прокомментировал идущие из США кибератаки на Россию
Много хакерских атак на Россию идет с территории США, вопрос, стоит ли это ассоциировать с Белым домом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:50
2023-01-25T12:52
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_9c5ea895d71a82d16ed81a03f0cf79ca.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Много хакерских атак на Россию идет с территории США, вопрос, стоит ли это ассоциировать с Белым домом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы просто смотрим, откуда идет подавляющее большинство хакерских атак на Российскую Федерацию, особенно на такие чувствительные организации, в том числе на сайт президента. Там очень много атак идет с территории Соединенных Штатов Америки. Следует ли на основе этого ассоциировать все эти кибергруппировки с Белым домом? Наверное, звучало бы абсурдно", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221228/rahdit-1841801663.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50e7b5affc036ce5b0d9539c751d6282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сша
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, США
12:50 25.01.2023 (обновлено: 12:52 25.01.2023)
 
Песков прокомментировал идущие из США кибератаки на Россию

Песков: абсурдно ассоциировать с Белым домом все идущие с территории США кибератаки

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Много хакерских атак на Россию идет с территории США, вопрос, стоит ли это ассоциировать с Белым домом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы просто смотрим, откуда идет подавляющее большинство хакерских атак на Российскую Федерацию, особенно на такие чувствительные организации, в том числе на сайт президента. Там очень много атак идет с территории Соединенных Штатов Америки. Следует ли на основе этого ассоциировать все эти кибергруппировки с Белым домом? Наверное, звучало бы абсурдно", - сказал Песков журналистам.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 07:40
Хакеры опубликовали данные украинских солдат и офицеров кибервойск
 
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала