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Песков прокомментировал идущие из США кибератаки на Россию

Песков прокомментировал идущие из США кибератаки на Россию - РИА Новости, 25.01.2023

Песков прокомментировал идущие из США кибератаки на Россию

Много хакерских атак на Россию идет с территории США, вопрос, стоит ли это ассоциировать с Белым домом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:50

2023-01-25T12:50

2023-01-25T12:52

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

сша

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Много хакерских атак на Россию идет с территории США, вопрос, стоит ли это ассоциировать с Белым домом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы просто смотрим, откуда идет подавляющее большинство хакерских атак на Российскую Федерацию, особенно на такие чувствительные организации, в том числе на сайт президента. Там очень много атак идет с территории Соединенных Штатов Америки. Следует ли на основе этого ассоциировать все эти кибергруппировки с Белым домом? Наверное, звучало бы абсурдно", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221228/rahdit-1841801663.html

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дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сша