https://ria.ru/20230125/armiya-1847301521.html
В Кремле прокомментировали статью WP о значимости мощной армии для Украины
В Кремле прокомментировали статью WP о значимости мощной армии для Украины - РИА Новости, 25.01.2023
В Кремле прокомментировали статью WP о значимости мощной армии для Украины
Мнение некоторых представителей Запада, что усиление украинской армии и продолжение боевых действий в стране повысят безопасность Европы, абсурдно, заявил... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:57
2023-01-25T12:57
2023-01-25T13:47
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков
россия
нато
политика
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мнение некоторых представителей Запада, что усиление украинской армии и продолжение боевых действий в стране повысят безопасность Европы, абсурдно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий ПесковПесков подчеркнул, что в этом в России были убеждены и раньше, когда президент Владимир Путин призывал всех сесть за стол переговоров. Он напомнил, что глава государства указывал на приближение НАТО к российским границам, предупреждая, что это не может остаться без последствий."Вот сейчас такие заблуждения, они, конечно, чреваты дальнейшим продолжением этого страшного периода, через который мы сейчас проходим", — сказал представитель Кремля.При этом Песков добавил, что из-за событий на Украине ежедневно публикуется "огромное количество рассуждений".Ранее в Washington Post вышла статья с мнением обозревателя о позиции США по вопросу безопасности постсоветской республики. Согласно ей, Штаты склоняются к мысли, что Украине для этого важнее иметь мощную армию, а не становиться членом НАТО.
https://ria.ru/20230125/vynoslivost-1847307508.html
https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, дмитрий песков, россия, нато, политика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, Россия, НАТО, Политика
12:57 25.01.2023 (обновлено: 13:47 25.01.2023)
В Кремле прокомментировали статью WP о значимости мощной армии для Украины
Песков назвал абсурдом призывы на Западе продолжать бои ради безопасности континента
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мнение некоторых представителей Запада, что усиление украинской армии и продолжение боевых действий в стране повысят безопасность Европы, абсурдно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
"Это тупиковый путь развития мысли и военной, и политической. Мы в этом глубоко убеждены", — сказал он.
Песков подчеркнул, что в этом в России были убеждены и раньше, когда президент Владимир Путин
призывал всех сесть за стол переговоров. Он напомнил, что глава государства указывал на приближение НАТО к российским границам, предупреждая, что это не может остаться без последствий.
"Вот сейчас такие заблуждения, они, конечно, чреваты дальнейшим продолжением этого страшного периода, через который мы сейчас проходим", — сказал представитель Кремля.
При этом Песков добавил, что из-за событий на Украине ежедневно публикуется "огромное количество рассуждений".
Ранее в Washington Post вышла статья с мнением обозревателя о позиции США по вопросу безопасности постсоветской республики. Согласно ей, Штаты склоняются к мысли, что Украине для этого важнее иметь мощную армию, а не становиться членом НАТО.