https://ria.ru/20230125/armiya-1847301521.html

В Кремле прокомментировали статью WP о значимости мощной армии для Украины

В Кремле прокомментировали статью WP о значимости мощной армии для Украины - РИА Новости, 25.01.2023

В Кремле прокомментировали статью WP о значимости мощной армии для Украины

Мнение некоторых представителей Запада, что усиление украинской армии и продолжение боевых действий в стране повысят безопасность Европы, абсурдно, заявил... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:57

2023-01-25T12:57

2023-01-25T13:47

специальная военная операция на украине

украина

дмитрий песков

россия

нато

политика

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мнение некоторых представителей Запада, что усиление украинской армии и продолжение боевых действий в стране повысят безопасность Европы, абсурдно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий ПесковПесков подчеркнул, что в этом в России были убеждены и раньше, когда президент Владимир Путин призывал всех сесть за стол переговоров. Он напомнил, что глава государства указывал на приближение НАТО к российским границам, предупреждая, что это не может остаться без последствий."Вот сейчас такие заблуждения, они, конечно, чреваты дальнейшим продолжением этого страшного периода, через который мы сейчас проходим", — сказал представитель Кремля.При этом Песков добавил, что из-за событий на Украине ежедневно публикуется "огромное количество рассуждений".Ранее в Washington Post вышла статья с мнением обозревателя о позиции США по вопросу безопасности постсоветской республики. Согласно ей, Штаты склоняются к мысли, что Украине для этого важнее иметь мощную армию, а не становиться членом НАТО.

https://ria.ru/20230125/vynoslivost-1847307508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, дмитрий песков, россия, нато, политика