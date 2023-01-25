https://ria.ru/20230125/arest-1847284206.html

В Крыму арестовали троих подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*

В Крыму арестовали троих подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 25.01.2023

В Крыму арестовали троих подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу на два месяца троих из шести задержанных подозреваемых в участии в запрещенной в России организации "Хизб... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T11:54

2023-01-25T11:54

2023-01-25T11:54

происшествия

симферополь

хизб ут-тахрир аль-ислами

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу на два месяца троих из шести задержанных подозреваемых в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщил РИА Новости источник в суде. Ранее в ФСБ РФ сообщили о разгроме ячейки исламистов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* и задержании шести участников. "Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу на два месяца троих из шести подозреваемых исламистов, задержанных накануне ", - сказал источник. Заседание по остальным задержанным пройдет позднее. По данным ФСБ, при координации эмиссаров, находящихся на Украине, задержанные "целенаправленно распространяли в России террористическую идеологию" и во время собраний "вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман". "Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в ряде стран, в том числе России, признана террористической. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230125/natsbat-1847268715.html

https://ria.ru/20230123/terakt-1846734415.html

симферополь

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, симферополь, хизб ут-тахрир аль-ислами, республика крым