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В Крыму арестовали троих подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 25.01.2023
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В Крыму арестовали троих подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*
В Крыму арестовали троих подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 25.01.2023
В Крыму арестовали троих подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*
Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу на два месяца троих из шести задержанных подозреваемых в участии в запрещенной в России организации "Хизб... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:54
2023-01-25T11:54
происшествия
симферополь
хизб ут-тахрир аль-ислами
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу на два месяца троих из шести задержанных подозреваемых в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщил РИА Новости источник в суде. Ранее в ФСБ РФ сообщили о разгроме ячейки исламистов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* и задержании шести участников. "Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу на два месяца троих из шести подозреваемых исламистов, задержанных накануне ", - сказал источник. Заседание по остальным задержанным пройдет позднее. По данным ФСБ, при координации эмиссаров, находящихся на Украине, задержанные "целенаправленно распространяли в России террористическую идеологию" и во время собраний "вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман". "Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в ряде стран, в том числе России, признана террористической. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230125/natsbat-1847268715.html
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происшествия, симферополь, хизб ут-тахрир аль-ислами, республика крым
Происшествия, Симферополь, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, Республика Крым
11:54 25.01.2023
 
В Крыму арестовали троих подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*

В Крыму арестовали троих из шести задержанных по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир"

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Сотрудник полиции в суде
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Сотрудник полиции в суде. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу на два месяца троих из шести задержанных подозреваемых в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщил РИА Новости источник в суде.
Ранее в ФСБ РФ сообщили о разгроме ячейки исламистов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* и задержании шести участников.
"Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу на два месяца троих из шести подозреваемых исламистов, задержанных накануне ", - сказал источник.
Заседание по остальным задержанным пройдет позднее.
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По данным ФСБ, при координации эмиссаров, находящихся на Украине, задержанные "целенаправленно распространяли в России террористическую идеологию" и во время собраний "вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман".
"Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в ряде стран, в том числе России, признана террористической. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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ПроисшествияСимферопольХизб ут-Тахрир аль-ИсламиРеспублика Крым
 
 
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