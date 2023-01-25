В Крыму арестовали троих подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*
В Крыму арестовали троих из шести задержанных по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир"
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Сотрудник полиции в суде. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу на два месяца троих из шести задержанных подозреваемых в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщил РИА Новости источник в суде.
Ранее в ФСБ РФ сообщили о разгроме ячейки исламистов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* и задержании шести участников.
"Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу на два месяца троих из шести подозреваемых исламистов, задержанных накануне ", - сказал источник.
Заседание по остальным задержанным пройдет позднее.
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По данным ФСБ, при координации эмиссаров, находящихся на Украине, задержанные "целенаправленно распространяли в России террористическую идеологию" и во время собраний "вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман".
"Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в ряде стран, в том числе России, признана террористической. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.
* Запрещенная в России террористическая организация.