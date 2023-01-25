https://ria.ru/20230125/appstore-1847286708.html

Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к App Store

Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к App Store - РИА Новости, 25.01.2023

Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к App Store

Ряд иностранных сервисов, включая App Store, были недоступны в России из-за сбоя в зарубежной сети доставки контента, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:04

2023-01-25T12:04

2023-01-25T12:24

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ряд иностранных сервисов, включая App Store, были недоступны в России из-за сбоя в зарубежной сети доставки контента, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.Ранее в среду некоторые пользователи могли испытывать проблемы при входе в магазин приложений App Store - при попытке его открыть на экране появлялась надпись "Сбой подключения к App Store". Кроме того, ряд пользователей из России также столкнулись с проблемами при входе в мобильное приложение Steam на Android, однако сейчас все снова работает."По информации ЦМУ ССОП, недоступность ряда зарубежных интернет-сервисов вызвана временным сбоем в работе иностранного CDN (сеть доставки контента - ред.). В настоящее время упомянутый CDN работает стабильно", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230110/tenchat-1843894000.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)