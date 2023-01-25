https://ria.ru/20230125/appstore-1847286708.html
Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к App Store
Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к App Store - РИА Новости, 25.01.2023
Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к App Store
Ряд иностранных сервисов, включая App Store, были недоступны в России из-за сбоя в зарубежной сети доставки контента, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:04
2023-01-25T12:04
2023-01-25T12:24
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ряд иностранных сервисов, включая App Store, были недоступны в России из-за сбоя в зарубежной сети доставки контента, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.Ранее в среду некоторые пользователи могли испытывать проблемы при входе в магазин приложений App Store - при попытке его открыть на экране появлялась надпись "Сбой подключения к App Store". Кроме того, ряд пользователей из России также столкнулись с проблемами при входе в мобильное приложение Steam на Android, однако сейчас все снова работает."По информации ЦМУ ССОП, недоступность ряда зарубежных интернет-сервисов вызвана временным сбоем в работе иностранного CDN (сеть доставки контента - ред.). В настоящее время упомянутый CDN работает стабильно", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230110/tenchat-1843894000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
12:04 25.01.2023 (обновлено: 12:24 25.01.2023)
Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к App Store
Роскомнадзор: App Store и некоторые сервисы были недоступны из-за сбоя в зарубежной сети