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У российских пользователей возникли проблемы при входе в App Store - РИА Новости, 25.01.2023
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У российских пользователей возникли проблемы при входе в App Store
У российских пользователей возникли проблемы при входе в App Store - РИА Новости, 25.01.2023
У российских пользователей возникли проблемы при входе в App Store
Некоторые пользователи испытывают проблемы при входе в магазин приложений App Store на операционной системе IOS в России, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T10:51
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технологии
россия
apple
app store
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Некоторые пользователи испытывают проблемы при входе в магазин приложений App Store на операционной системе IOS в России, сообщил корреспондент РИА Новости.Apple остановила поставки своей продукции в страну еще в марте. А в сервисах App Store оплата картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, стала недоступна из-за санкционных ограничений.
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технологии, россия, apple, app store
Технологии, Россия, Apple, App Store
10:51 25.01.2023 (обновлено: 11:36 25.01.2023)
 
У российских пользователей возникли проблемы при входе в App Store

В работе магазина приложений App Store в России произошел сбой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПользователь держит в руках iPhone
Пользователь держит в руках iPhone - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Некоторые пользователи испытывают проблемы при входе в магазин приложений App Store на операционной системе IOS в России, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Сбой подключения к App Store", — написано на экране при попытке открыть магазин приложений.
Apple остановила поставки своей продукции в страну еще в марте. А в сервисах App Store оплата картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, стала недоступна из-за санкционных ограничений.
 
ТехнологииРоссияAppleApp Store
 
 
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