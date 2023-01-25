https://ria.ru/20230125/appstore-1847266818.html

У российских пользователей возникли проблемы при входе в App Store

У российских пользователей возникли проблемы при входе в App Store - РИА Новости, 25.01.2023

У российских пользователей возникли проблемы при входе в App Store

Некоторые пользователи испытывают проблемы при входе в магазин приложений App Store на операционной системе IOS в России, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T10:51

2023-01-25T10:51

2023-01-25T11:36

технологии

россия

apple

app store

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Некоторые пользователи испытывают проблемы при входе в магазин приложений App Store на операционной системе IOS в России, сообщил корреспондент РИА Новости.Apple остановила поставки своей продукции в страну еще в марте. А в сервисах App Store оплата картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, стала недоступна из-за санкционных ограничений.

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, apple, app store