https://ria.ru/20230125/appstore-1847266818.html
У российских пользователей возникли проблемы при входе в App Store
У российских пользователей возникли проблемы при входе в App Store - РИА Новости, 25.01.2023
У российских пользователей возникли проблемы при входе в App Store
Некоторые пользователи испытывают проблемы при входе в магазин приложений App Store на операционной системе IOS в России, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T10:51
2023-01-25T10:51
2023-01-25T11:36
технологии
россия
apple
app store
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751589437_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_4f4eada80d19603dac97e56d51d08318.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Некоторые пользователи испытывают проблемы при входе в магазин приложений App Store на операционной системе IOS в России, сообщил корреспондент РИА Новости.Apple остановила поставки своей продукции в страну еще в марте. А в сервисах App Store оплата картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, стала недоступна из-за санкционных ограничений.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751589437_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_45e2dc41baf9d418d13ac41734237023.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, apple, app store
Технологии, Россия, Apple, App Store
10:51 25.01.2023 (обновлено: 11:36 25.01.2023)
У российских пользователей возникли проблемы при входе в App Store
В работе магазина приложений App Store в России произошел сбой