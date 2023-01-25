Рейтинг@Mail.ru
Антонов предупредил о последствиях поставок американских танков на Украину - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/antonov-1847227649.html
Антонов предупредил о последствиях поставок американских танков на Украину
Антонов предупредил о последствиях поставок американских танков на Украину - РИА Новости, 25.01.2023
Антонов предупредил о последствиях поставок американских танков на Украину
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что поставки американских танков на Украину станут "вопиющей провокацией", и предупредил, что бронетехника будет... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T05:14
2023-01-25T05:14
специальная военная операция на украине
анатолий антонов
джо байден
владимир путин
украина
россия
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151241/90/1512419021_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_7e2c397e6220cc98d204d1119636571d.jpg
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что поставки американских танков на Украину станут "вопиющей провокацией", и предупредил, что бронетехника будет уничтожена российскими военными. Местные СМИ пишут, что президент США Джо Байден собирается в среду анонсировать передачу украинцам от 30 до 50 танков Abrams. "Если Соединенные Штаты решатся на поставку танков, то оправдать такой шаг аргументами об "оборонительных вооружениях" точно не получится. Это стало бы очередной вопиющей провокацией в отношении Российской Федерации. Ни у кого не должно быть иллюзий, кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте", - сказал посол, его слова приводит дипмиссия. По словам Антонова, США целенаправленно пытаются нанести России стратегическое поражение. "(Вашингтон) дает "зеленый свет" применению американской помощи для нападения на Крым. Покрывает преступления радикалов против населения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Все больше официальных лиц и экспертов в Америке признают: речь идет о "войне по доверенности" с нашей страной", - заявил он. Посол обратил внимание, что американцы постоянно повышают "планку" военного содействия Украине, особенно в периоды, когда российские войска одерживают победы. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230125/istrebiteli-1847221950.html
https://ria.ru/20230124/tanki-1847209960.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151241/90/1512419021_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_65ebbd64c8612a2af1625f1fde2172d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анатолий антонов, джо байден, владимир путин, украина, россия, сша, нато, m1 abrams, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Анатолий Антонов, Джо Байден, Владимир Путин, Украина, Россия, США, НАТО, M1 Abrams, Безопасность
05:14 25.01.2023
 
Антонов предупредил о последствиях поставок американских танков на Украину

Антонов: российские военные уничтожат американские танки на Украине

© Фото : U.S. Marine Corps /Cpl. Justin M. SmithАмериканский танк Abrams
Американский танк Abrams - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : U.S. Marine Corps /Cpl. Justin M. Smith
Американский танк Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что поставки американских танков на Украину станут "вопиющей провокацией", и предупредил, что бронетехника будет уничтожена российскими военными.
Местные СМИ пишут, что президент США Джо Байден собирается в среду анонсировать передачу украинцам от 30 до 50 танков Abrams.
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
01:52Специальная военная операция на Украине
ЕС может предоставить Киеву истребители F-16, заявил Кулеба
"Если Соединенные Штаты решатся на поставку танков, то оправдать такой шаг аргументами об "оборонительных вооружениях" точно не получится. Это стало бы очередной вопиющей провокацией в отношении Российской Федерации. Ни у кого не должно быть иллюзий, кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте", - сказал посол, его слова приводит дипмиссия.
"Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams, американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники", - добавил он.
По словам Антонова, США целенаправленно пытаются нанести России стратегическое поражение. "(Вашингтон) дает "зеленый свет" применению американской помощи для нападения на Крым. Покрывает преступления радикалов против населения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Все больше официальных лиц и экспертов в Америке признают: речь идет о "войне по доверенности" с нашей страной", - заявил он. Посол обратил внимание, что американцы постоянно повышают "планку" военного содействия Украине, особенно в периоды, когда российские войска одерживают победы.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 22:28
Слуцкий прокомментировал отправку ФРГ танков Leopard на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеАнатолий АнтоновДжо БайденВладимир ПутинУкраинаРоссияСШАНАТОM1 AbramsБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала