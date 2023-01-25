https://ria.ru/20230125/antonov-1847227649.html

Антонов предупредил о последствиях поставок американских танков на Украину

Антонов предупредил о последствиях поставок американских танков на Украину - РИА Новости, 25.01.2023

Антонов предупредил о последствиях поставок американских танков на Украину

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что поставки американских танков на Украину станут "вопиющей провокацией", и предупредил, что бронетехника будет... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T05:14

2023-01-25T05:14

2023-01-25T05:14

специальная военная операция на украине

анатолий антонов

джо байден

владимир путин

украина

россия

сша

нато

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что поставки американских танков на Украину станут "вопиющей провокацией", и предупредил, что бронетехника будет уничтожена российскими военными. Местные СМИ пишут, что президент США Джо Байден собирается в среду анонсировать передачу украинцам от 30 до 50 танков Abrams. "Если Соединенные Штаты решатся на поставку танков, то оправдать такой шаг аргументами об "оборонительных вооружениях" точно не получится. Это стало бы очередной вопиющей провокацией в отношении Российской Федерации. Ни у кого не должно быть иллюзий, кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте", - сказал посол, его слова приводит дипмиссия. По словам Антонова, США целенаправленно пытаются нанести России стратегическое поражение. "(Вашингтон) дает "зеленый свет" применению американской помощи для нападения на Крым. Покрывает преступления радикалов против населения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Все больше официальных лиц и экспертов в Америке признают: речь идет о "войне по доверенности" с нашей страной", - заявил он. Посол обратил внимание, что американцы постоянно повышают "планку" военного содействия Украине, особенно в периоды, когда российские войска одерживают победы. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/istrebiteli-1847221950.html

https://ria.ru/20230124/tanki-1847209960.html

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анатолий антонов, джо байден, владимир путин, украина, россия, сша, нато, m1 abrams, безопасность