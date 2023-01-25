https://ria.ru/20230125/angola-1847301212.html
Лавров пригласил главу МИД Анголы посетить Россию
Лавров пригласил главу МИД Анголы посетить Россию - РИА Новости, 25.01.2023
Лавров пригласил главу МИД Анголы посетить Россию
Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам своего визита в Анголу пригласил своего ангольского коллегу Тете Антониу посетить Россию. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:55
2023-01-25T12:55
2023-01-25T12:55
сергей лавров
россия
ангола
в мире
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ЛУАНДА, 25 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам своего визита в Анголу пригласил своего ангольского коллегу Тете Антониу посетить Россию. "В целом переговоры подтвердили важное значение регулярного, доверительного, товарищеского и откровенного диалога между нашими странами. Рассчитываю продолжить его в рамках очередного визита господина министра, которого приглашаю в Российскую Федерацию", - заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД Анголы Тете Антониу.
https://ria.ru/20230124/angola-1847206832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, ангола, в мире
Сергей Лавров, Россия, Ангола, В мире
Лавров пригласил главу МИД Анголы посетить Россию
Глава МИД Сергей Лавров пригласил своего ангольского коллегу Тете Антониу посетить Россию