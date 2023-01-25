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Лавров пригласил главу МИД Анголы посетить Россию - РИА Новости, 25.01.2023
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Лавров пригласил главу МИД Анголы посетить Россию
Лавров пригласил главу МИД Анголы посетить Россию - РИА Новости, 25.01.2023
Лавров пригласил главу МИД Анголы посетить Россию
Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам своего визита в Анголу пригласил своего ангольского коллегу Тете Антониу посетить Россию. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:55
2023-01-25T12:55
сергей лавров
россия
ангола
в мире
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ЛУАНДА, 25 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам своего визита в Анголу пригласил своего ангольского коллегу Тете Антониу посетить Россию. "В целом переговоры подтвердили важное значение регулярного, доверительного, товарищеского и откровенного диалога между нашими странами. Рассчитываю продолжить его в рамках очередного визита господина министра, которого приглашаю в Российскую Федерацию", - заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД Анголы Тете Антониу.
https://ria.ru/20230124/angola-1847206832.html
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сергей лавров, россия, ангола, в мире
Сергей Лавров, Россия, Ангола, В мире
12:55 25.01.2023
 
Лавров пригласил главу МИД Анголы посетить Россию

Глава МИД Сергей Лавров пригласил своего ангольского коллегу Тете Антониу посетить Россию

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Анголы Тете Антониу
Министр иностранных дел Анголы Тете Антониу - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Анголы Тете Антониу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУАНДА, 25 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам своего визита в Анголу пригласил своего ангольского коллегу Тете Антониу посетить Россию.
"В целом переговоры подтвердили важное значение регулярного, доверительного, товарищеского и откровенного диалога между нашими странами. Рассчитываю продолжить его в рамках очередного визита господина министра, которого приглашаю в Российскую Федерацию", - заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД Анголы Тете Антониу.
Ангола - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 21:58
Глава МИД Анголы по-русски рассказал Лаврову об изменениях в стране
 
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