https://ria.ru/20230125/analogi-1847285585.html

Компания "Интер РАО" нашла российскую замену для критически важного ПО

Компания "Интер РАО" нашла российскую замену для критически важного ПО - РИА Новости, 25.01.2023

Компания "Интер РАО" нашла российскую замену для критически важного ПО

"Интер РАО" удалось найти российские аналоги для замещения критически важного иностранного программного обеспечения (ПО), сообщил глава компании Борис Ковальчук РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T11:59

2023-01-25T11:59

2023-01-25T12:10

технологии

борис ковальчук

россия

1с

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759495134_0:12:2000:1137_1920x0_80_0_0_fc495898658053ed88753785084080b6.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Интер РАО" удалось найти российские аналоги для замещения критически важного иностранного программного обеспечения (ПО), сообщил глава компании Борис Ковальчук в ходе беседы с премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Мы ведем в соответствии с решением президента и правительства соответствующую работу", - сказал Ковальчук, отвечая на вопрос Мишустина о том, как идет работа по замене критически важного программно-аппаратного обеспечения на отечественное. "Если говорить о конкретных проектах, то в качестве российских аналогов ERP-систем, на которых строится система управления предприятием, мы взяли за основу компанию "1С" и реализуем на этой площадке соответствующие проекты. А операционной системой будет Astra Linux на свободном программном обеспечении. Что касается сервисов, связанных с текстовыми редакторами и подобными вещами, то мы выбрали "Р7-Офис" в результате анализа", - отметил он. "Если говорить о биллинговых системах, которые необходимы нашим сбытовым компаниям – а "Интер РАО" владеет крупнейшим сбытовым холдингом электроэнергии в России, – то мы переходим на продукты компании Postgres, которая также внесена в реестр отечественного программного обеспечения. Системы управления станциями, все технологические вещи – здесь нашим партнером является компания "Инконтрол", которая давно присутствует на этом рынке и предоставляет отечественные решения. Вот, наверное, основной контур наших контрагентов в сфере перехода на отечественное ПО", - продолжил Ковальчук.Он также отметил, что "Интер Рао" в рамках инновационной деятельности старается поддерживать предприятия, которые в состоянии сделать высокотехнологичные проекты в рамках импортозамещения. Компания также активно продвигается в области создания системы цифрового управления электростанциями. "Речь идет о технологических процессах парогазового, паросилового и прямого газотурбинного цикла, что крайне важно в нынешних условиях", - сказал Ковальчук.

https://ria.ru/20230125/sber-1847284893.html

https://ria.ru/20230113/servis-1844503497.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, борис ковальчук, россия, 1с , михаил мишустин