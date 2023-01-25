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Компания "Интер РАО" нашла российскую замену для критически важного ПО - РИА Новости, 25.01.2023
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Компания "Интер РАО" нашла российскую замену для критически важного ПО
Компания "Интер РАО" нашла российскую замену для критически важного ПО - РИА Новости, 25.01.2023
Компания "Интер РАО" нашла российскую замену для критически важного ПО
"Интер РАО" удалось найти российские аналоги для замещения критически важного иностранного программного обеспечения (ПО), сообщил глава компании Борис Ковальчук РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:59
2023-01-25T12:10
технологии
борис ковальчук
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Интер РАО" удалось найти российские аналоги для замещения критически важного иностранного программного обеспечения (ПО), сообщил глава компании Борис Ковальчук в ходе беседы с премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Мы ведем в соответствии с решением президента и правительства соответствующую работу", - сказал Ковальчук, отвечая на вопрос Мишустина о том, как идет работа по замене критически важного программно-аппаратного обеспечения на отечественное. "Если говорить о конкретных проектах, то в качестве российских аналогов ERP-систем, на которых строится система управления предприятием, мы взяли за основу компанию "1С" и реализуем на этой площадке соответствующие проекты. А операционной системой будет Astra Linux на свободном программном обеспечении. Что касается сервисов, связанных с текстовыми редакторами и подобными вещами, то мы выбрали "Р7-Офис" в результате анализа", - отметил он. "Если говорить о биллинговых системах, которые необходимы нашим сбытовым компаниям – а "Интер РАО" владеет крупнейшим сбытовым холдингом электроэнергии в России, – то мы переходим на продукты компании Postgres, которая также внесена в реестр отечественного программного обеспечения. Системы управления станциями, все технологические вещи – здесь нашим партнером является компания "Инконтрол", которая давно присутствует на этом рынке и предоставляет отечественные решения. Вот, наверное, основной контур наших контрагентов в сфере перехода на отечественное ПО", - продолжил Ковальчук.Он также отметил, что "Интер Рао" в рамках инновационной деятельности старается поддерживать предприятия, которые в состоянии сделать высокотехнологичные проекты в рамках импортозамещения. Компания также активно продвигается в области создания системы цифрового управления электростанциями. "Речь идет о технологических процессах парогазового, паросилового и прямого газотурбинного цикла, что крайне важно в нынешних условиях", - сказал Ковальчук.
https://ria.ru/20230125/sber-1847284893.html
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технологии, борис ковальчук, россия, 1с , михаил мишустин
Технологии, Борис Ковальчук, Россия, 1С , Михаил Мишустин
11:59 25.01.2023 (обновлено: 12:10 25.01.2023)
 
Компания "Интер РАО" нашла российскую замену для критически важного ПО

В "Интер РАО" нашли замену для критически важного ПО на базе "1С", Postgres и "Инконтрол"

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Интер РАО" удалось найти российские аналоги для замещения критически важного иностранного программного обеспечения (ПО), сообщил глава компании Борис Ковальчук в ходе беседы с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"Мы ведем в соответствии с решением президента и правительства соответствующую работу", - сказал Ковальчук, отвечая на вопрос Мишустина о том, как идет работа по замене критически важного программно-аппаратного обеспечения на отечественное.
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"Если говорить о конкретных проектах, то в качестве российских аналогов ERP-систем, на которых строится система управления предприятием, мы взяли за основу компанию "" и реализуем на этой площадке соответствующие проекты. А операционной системой будет Astra Linux на свободном программном обеспечении. Что касается сервисов, связанных с текстовыми редакторами и подобными вещами, то мы выбрали "Р7-Офис" в результате анализа", - отметил он.
"Если говорить о биллинговых системах, которые необходимы нашим сбытовым компаниям – а "Интер РАО" владеет крупнейшим сбытовым холдингом электроэнергии в России, – то мы переходим на продукты компании Postgres, которая также внесена в реестр отечественного программного обеспечения. Системы управления станциями, все технологические вещи – здесь нашим партнером является компания "Инконтрол", которая давно присутствует на этом рынке и предоставляет отечественные решения. Вот, наверное, основной контур наших контрагентов в сфере перехода на отечественное ПО", - продолжил Ковальчук.
Он также отметил, что "Интер Рао" в рамках инновационной деятельности старается поддерживать предприятия, которые в состоянии сделать высокотехнологичные проекты в рамках импортозамещения. Компания также активно продвигается в области создания системы цифрового управления электростанциями. "Речь идет о технологических процессах парогазового, паросилового и прямого газотурбинного цикла, что крайне важно в нынешних условиях", - сказал Ковальчук.
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