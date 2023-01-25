11:59 25.01.2023 (обновлено: 12:10 25.01.2023)
Компания "Интер РАО" нашла российскую замену для критически важного ПО
В "Интер РАО" нашли замену для критически важного ПО на базе "1С", Postgres и "Инконтрол"
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Интер РАО" удалось найти российские аналоги для замещения критически важного иностранного программного обеспечения (ПО), сообщил глава компании Борис Ковальчук в ходе беседы с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"Мы ведем в соответствии с решением президента и правительства соответствующую работу", - сказал Ковальчук, отвечая на вопрос Мишустина о том, как идет работа по замене критически важного программно-аппаратного обеспечения на отечественное.
"Если говорить о конкретных проектах, то в качестве российских аналогов ERP-систем, на которых строится система управления предприятием, мы взяли за основу компанию "1С" и реализуем на этой площадке соответствующие проекты. А операционной системой будет Astra Linux на свободном программном обеспечении. Что касается сервисов, связанных с текстовыми редакторами и подобными вещами, то мы выбрали "Р7-Офис" в результате анализа", - отметил он.
"Если говорить о биллинговых системах, которые необходимы нашим сбытовым компаниям – а "Интер РАО" владеет крупнейшим сбытовым холдингом электроэнергии в России, – то мы переходим на продукты компании Postgres, которая также внесена в реестр отечественного программного обеспечения. Системы управления станциями, все технологические вещи – здесь нашим партнером является компания "Инконтрол", которая давно присутствует на этом рынке и предоставляет отечественные решения. Вот, наверное, основной контур наших контрагентов в сфере перехода на отечественное ПО", - продолжил Ковальчук.
Он также отметил, что "Интер Рао" в рамках инновационной деятельности старается поддерживать предприятия, которые в состоянии сделать высокотехнологичные проекты в рамках импортозамещения. Компания также активно продвигается в области создания системы цифрового управления электростанциями. "Речь идет о технологических процессах парогазового, паросилового и прямого газотурбинного цикла, что крайне важно в нынешних условиях", - сказал Ковальчук.