https://ria.ru/20230125/amx10-rc-1847433985.html
В Минобороны Франции рассказали, когда AMX10-RC доставят на Украину
В Минобороны Франции рассказали, когда AMX10-RC доставят на Украину - РИА Новости, 25.01.2023
В Минобороны Франции рассказали, когда AMX10-RC доставят на Украину
Первые колесные танки AMX10-RC, которые Франция направляет Украине, будут доставлены в феврале, сообщил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в эфире... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T19:46
2023-01-25T19:46
2023-01-25T19:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
себастьян лекорню
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ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Первые колесные танки AMX10-RC, которые Франция направляет Украине, будут доставлены в феврале, сообщил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в эфире телеканала France 5 в среду."Мы хотим действовать как можно быстрее. Я рассчитываю, что первые поставки будут осуществлены в начале февраля", - сказал министр.Он отметил, что Франция не называет конкретное количество бронемашин, поставляемых Украине, из соображений безопасности."Мы относимся к этому с осторожностью. Русские заявили, что планируют нанести удар по логистическим цепочкам и местам, через которые может пройти военная помощь Запада, так что мы более осторожно говорим о сроках и количестве поставок", - отметил он.
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в мире, украина, франция, себастьян лекорню
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Себастьян Лекорню
19:46 25.01.2023 (обновлено: 19:53 25.01.2023)
В Минобороны Франции рассказали, когда AMX10-RC доставят на Украину
Глава Минобороны Франции Лекорню заявил, что первые AMX10-RC доставят на Украину в феврале