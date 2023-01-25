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В Минобороны Франции рассказали, когда AMX10-RC доставят на Украину - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/amx10-rc-1847433985.html
В Минобороны Франции рассказали, когда AMX10-RC доставят на Украину
В Минобороны Франции рассказали, когда AMX10-RC доставят на Украину - РИА Новости, 25.01.2023
В Минобороны Франции рассказали, когда AMX10-RC доставят на Украину
Первые колесные танки AMX10-RC, которые Франция направляет Украине, будут доставлены в феврале, сообщил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в эфире... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T19:46
2023-01-25T19:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
себастьян лекорню
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ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Первые колесные танки AMX10-RC, которые Франция направляет Украине, будут доставлены в феврале, сообщил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в эфире телеканала France 5 в среду."Мы хотим действовать как можно быстрее. Я рассчитываю, что первые поставки будут осуществлены в начале февраля", - сказал министр.Он отметил, что Франция не называет конкретное количество бронемашин, поставляемых Украине, из соображений безопасности."Мы относимся к этому с осторожностью. Русские заявили, что планируют нанести удар по логистическим цепочкам и местам, через которые может пройти военная помощь Запада, так что мы более осторожно говорим о сроках и количестве поставок", - отметил он.
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
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в мире, украина, франция, себастьян лекорню
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Себастьян Лекорню
19:46 25.01.2023 (обновлено: 19:53 25.01.2023)
 
В Минобороны Франции рассказали, когда AMX10-RC доставят на Украину

Глава Минобороны Франции Лекорню заявил, что первые AMX10-RC доставят на Украину в феврале

© Фото : Public DomainФранцузский тяжелый бронеавтомобиль AMX-10RC
Французский тяжелый бронеавтомобиль AMX-10RC - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : Public Domain
Французский тяжелый бронеавтомобиль AMX-10RC. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Первые колесные танки AMX10-RC, которые Франция направляет Украине, будут доставлены в феврале, сообщил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в эфире телеканала France 5 в среду.
"Мы хотим действовать как можно быстрее. Я рассчитываю, что первые поставки будут осуществлены в начале февраля", - сказал министр.
Он отметил, что Франция не называет конкретное количество бронемашин, поставляемых Украине, из соображений безопасности.
"Мы относимся к этому с осторожностью. Русские заявили, что планируют нанести удар по логистическим цепочкам и местам, через которые может пройти военная помощь Запада, так что мы более осторожно говорим о сроках и количестве поставок", - отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияСебастьян Лекорню
 
 
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