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Митрополит рассказал, на каких языках РПЦ совершает службы в Африке - РИА Новости, 25.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230125/afrika-1847404670.html
Митрополит рассказал, на каких языках РПЦ совершает службы в Африке
Митрополит рассказал, на каких языках РПЦ совершает службы в Африке - РИА Новости, 25.01.2023
Митрополит рассказал, на каких языках РПЦ совершает службы в Африке
Русская православная церковь использует десятки африканских языков для богослужений в Африке, рассказал РИА Новости патриарший экзарх Африки митрополит Леонид... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T18:30
2023-01-25T18:30
религия
русская православная церковь
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Русская православная церковь использует десятки африканских языков для богослужений в Африке, рассказал РИА Новости патриарший экзарх Африки митрополит Леонид (Горбачев).“Африка – это неповторимая палитра этносов, народностей, языков и традиций. Придя на африканскую землю, Русская православная церковь в полном объеме осознала весь масштаб и величие Черного континента. Богослужения в наших храмах совершаются на десятках языков: как на более распространенных – английском, французском, суахили, так и на уникальных – африкаанс и множестве языковых наречий”, – сказал митрополит Леонид РИА Новости. Африканский континент нельзя назвать молодым, но процессы, которые происходят на этой земле, привлекают внимание всего человечества, подчеркнул экзарх.“Я всегда неустанно повторяю, что Русская православная церковь всегда приумножала и с любовью относилась к народным обычаям, если они не противоречат догматам и канонам Церкви. Особенность славить Христа с вкраплением местных культурных и национальных традиций – изюминка африканского континента, богатство в сокровищнице Русской церкви”, – заключил митрополит Леонид.
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русская православная церковь
Религия, Русская православная церковь
18:30 25.01.2023
 
Митрополит рассказал, на каких языках РПЦ совершает службы в Африке

Митрополит Леонид: РПЦ совершает службы в Африке на десятках языков

CC BY-SA 4.0 / Maxim Massalitin / Воскресенский храм в Рабате, Морокко
Воскресенский храм в Рабате, Морокко - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
CC BY-SA 4.0 / Maxim Massalitin /
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Русская православная церковь использует десятки африканских языков для богослужений в Африке, рассказал РИА Новости патриарший экзарх Африки митрополит Леонид (Горбачев).
“Африка – это неповторимая палитра этносов, народностей, языков и традиций. Придя на африканскую землю, Русская православная церковь в полном объеме осознала весь масштаб и величие Черного континента. Богослужения в наших храмах совершаются на десятках языков: как на более распространенных – английском, французском, суахили, так и на уникальных – африкаанс и множестве языковых наречий”, – сказал митрополит Леонид РИА Новости.
Африканский континент нельзя назвать молодым, но процессы, которые происходят на этой земле, привлекают внимание всего человечества, подчеркнул экзарх.
“Я всегда неустанно повторяю, что Русская православная церковь всегда приумножала и с любовью относилась к народным обычаям, если они не противоречат догматам и канонам Церкви. Особенность славить Христа с вкраплением местных культурных и национальных традиций – изюминка африканского континента, богатство в сокровищнице Русской церкви”, – заключил митрополит Леонид.
Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 11:32Религия
Посол ЮАР в России допустил усиление позиций РПЦ в Африке
 
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