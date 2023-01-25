https://ria.ru/20230125/aeroeksrpess-1847257949.html

"Аэроэкспрессом" стало пользоваться больше пассажиров

"Аэроэкспрессом" стало пользоваться больше пассажиров - РИА Новости, 25.01.2023

"Аэроэкспрессом" стало пользоваться больше пассажиров

Компания "Аэроэкспресс" в 2022 году увеличила перевозки пассажиров на автобусах и поездах на семь процентов по сравнению с предыдущим годом, а доля компании на... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:17

2023-01-25T14:17

2023-01-25T14:17

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс" в 2022 году увеличила перевозки пассажиров на автобусах и поездах на семь процентов по сравнению с предыдущим годом, а доля компании на рынке перевозок в аэропорты достигла наивысшего показателя за период с 2017 года, составив 14,5 процента, сообщили РИА Новости в пресс-службе.В 2022 году поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресс" перевезли 9,5 миллиона человек. "Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми в прошедшем году столкнулась вся авиаотрасль, компании удалось не только выполнить намеченные показатели перевозок, но и существенно нарастить долю рынка, достигнув лучшего за шесть лет результата", – привели в компании слова гендиректора "Аэроэкспресса" Андрея Акимова. Это стало возможным благодаря успешной реализации ряда проектов, в числе которых –запуск нового автобусного экспресс-маршрута в аэропорт "Домодедово", запуск поездов напрямую к терминалам В и С аэропорта "Шереметьево", внедрение новых удобных способов оплаты в онлайн- и офлайн-каналах.В компании рассказали, что в 2022 году реализовали несколько крупных проектов, напрямую способствующих улучшению транспортной доступности основных хабов Москвы. Так, в марте "Аэроэкспресс" запустил новый автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Домодедовская" до аэропорта "Домодедово". Также "Аэроэкспресс" сократил интервалы отправления экспресс-автобусов между станцией метро "Ховрино" и аэропортом "Шереметьево" до 15 минут. В июне поезда "Аэроэкспресс" начали курсировать до терминалов В и С аэропорта "Шереметьево", где открылся новый современный вокзальный комплекс. Туда в настоящее время переведены все прилеты и вылеты. Был запущен в 2022 году ряд современных отечественных сервисов оплаты проезда, а в начале 2023 года пассажирам стала доступна возможность оплаты проезда в "Шереметьево" при помощи системы биометрии.

https://ria.ru/20230118/aeroekspress-1845743227.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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