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Передаваемые США Украине танки Abrams сформируют танковый батальон

Передаваемые США Украине танки Abrams сформируют танковый батальон - РИА Новости, 25.01.2023

Передаваемые США Украине танки Abrams сформируют танковый батальон

Общее количество танков M1 Abrams, которые США отправят Украине, сформируют один танковый батальон, заявил высокопоставленный представитель американской... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T20:09

2023-01-25T20:09

2023-01-25T20:09

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

украина

россия

сша

нато

m1 abrams

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Общее количество танков M1 Abrams, которые США отправят Украине, сформируют один танковый батальон, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. "Причина, по которой 31 (танк Abrams будет передан Украине - ред.) - это потому, что столько танков формируют один украинский танковый батальон", - сообщил он в среду на брифинге. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

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россия

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в мире, сергей лавров, украина, россия, сша, нато, m1 abrams