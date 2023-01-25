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Передаваемые США Украине танки Abrams сформируют танковый батальон
Передаваемые США Украине танки Abrams сформируют танковый батальон - РИА Новости, 25.01.2023
Передаваемые США Украине танки Abrams сформируют танковый батальон
Общее количество танков M1 Abrams, которые США отправят Украине, сформируют один танковый батальон, заявил высокопоставленный представитель американской... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T20:09
2023-01-25T20:09
2023-01-25T20:09
специальная военная операция на украине
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Общее количество танков M1 Abrams, которые США отправят Украине, сформируют один танковый батальон, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. "Причина, по которой 31 (танк Abrams будет передан Украине - ред.) - это потому, что столько танков формируют один украинский танковый батальон", - сообщил он в среду на брифинге. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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в мире, сергей лавров, украина, россия, сша, нато, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, США, НАТО, M1 Abrams
Передаваемые США Украине танки Abrams сформируют танковый батальон
Белый дом: передаваемые США Украине танки Abrams сформируют один танковый батальон
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Общее количество танков M1 Abrams, которые США отправят Украине, сформируют один танковый батальон, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
"Причина, по которой 31 (танк Abrams будет передан Украине - ред.) - это потому, что столько танков формируют один украинский танковый батальон", - сообщил он в среду на брифинге.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.