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Передаваемые США Украине танки Abrams сформируют танковый батальон - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/abrams-1847439681.html
Передаваемые США Украине танки Abrams сформируют танковый батальон
Передаваемые США Украине танки Abrams сформируют танковый батальон - РИА Новости, 25.01.2023
Передаваемые США Украине танки Abrams сформируют танковый батальон
Общее количество танков M1 Abrams, которые США отправят Украине, сформируют один танковый батальон, заявил высокопоставленный представитель американской... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T20:09
2023-01-25T20:09
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
украина
россия
сша
нато
m1 abrams
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Общее количество танков M1 Abrams, которые США отправят Украине, сформируют один танковый батальон, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. "Причина, по которой 31 (танк Abrams будет передан Украине - ред.) - это потому, что столько танков формируют один украинский танковый батальон", - сообщил он в среду на брифинге. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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в мире, сергей лавров, украина, россия, сша, нато, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, США, НАТО, M1 Abrams
20:09 25.01.2023
 
Передаваемые США Украине танки Abrams сформируют танковый батальон

Белый дом: передаваемые США Украине танки Abrams сформируют один танковый батальон

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelТанки M1A1 Abrams
Танки M1A1 Abrams
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Танки M1A1 Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Общее количество танков M1 Abrams, которые США отправят Украине, сформируют один танковый батальон, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
"Причина, по которой 31 (танк Abrams будет передан Украине - ред.) - это потому, что столько танков формируют один украинский танковый батальон", - сообщил он в среду на брифинге.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровУкраинаРоссияСШАНАТОM1 Abrams
 
 
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