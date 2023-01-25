https://ria.ru/20230125/abrams-1847400280.html

США отправят Украине 31 танк Abrams, пишут СМИ

США отправят Украине 31 танк Abrams, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2023

США отправят Украине 31 танк Abrams, пишут СМИ

Соединенные Штаты передадут Киеву 31 танк M1 Abrams, сообщила журналист агентства Блумберг Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источник. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T17:45

2023-01-25T17:45

2023-01-25T18:21

в мире

сша

украина

m1 abrams

сергей лавров

киев

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

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ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты передадут Киеву 31 танк M1 Abrams, сообщила журналист агентства Блумберг Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источник.Ранее сегодня в Белом доме сообщили, что президент США в полдень по местному времени (20:00 мск) выступит с заявлением по поддержке Украине. По данным СМИ, Байден собирается анонсировать передачу Киеву от 30 до 50 танков Abrams.В свою очередь, собеседник телеканала ABC утверждает, что техника — в случае принципиального решения о ее поставке — не будет доступна как минимум год, поскольку американским властям только предстоит заключить контракты с производителями.Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230125/tanki-1847317946.html

сша

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, украина, m1 abrams, сергей лавров, киев, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии