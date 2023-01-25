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США отправят Украине 31 танк Abrams, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2023
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США отправят Украине 31 танк Abrams, пишут СМИ
США отправят Украине 31 танк Abrams, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2023
США отправят Украине 31 танк Abrams, пишут СМИ
Соединенные Штаты передадут Киеву 31 танк M1 Abrams, сообщила журналист агентства Блумберг Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источник. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T17:45
2023-01-25T18:21
в мире
сша
украина
m1 abrams
сергей лавров
киев
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты передадут Киеву 31 танк M1 Abrams, сообщила журналист агентства Блумберг Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источник.Ранее сегодня в Белом доме сообщили, что президент США в полдень по местному времени (20:00 мск) выступит с заявлением по поддержке Украине. По данным СМИ, Байден собирается анонсировать передачу Киеву от 30 до 50 танков Abrams.В свою очередь, собеседник телеканала ABC утверждает, что техника — в случае принципиального решения о ее поставке — не будет доступна как минимум год, поскольку американским властям только предстоит заключить контракты с производителями.Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
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сша
украина
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в мире, сша, украина, m1 abrams, сергей лавров, киев, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
В мире, США, Украина, M1 Abrams, Сергей Лавров, Киев, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
17:45 25.01.2023 (обновлено: 18:21 25.01.2023)
 
США отправят Украине 31 танк Abrams, пишут СМИ

Bloomberg: США отправят Украине 31 танк M1 Abrams стоимостью 400 миллионов долларов

© Фото : U.S. Army / Patrick AlbrightАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : U.S. Army / Patrick Albright
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты передадут Киеву 31 танк M1 Abrams, сообщила журналист агентства Блумберг Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источник.

"Администрация Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams стоимостью 400 миллионов долларов", — написала она в Twitter.

Ранее сегодня в Белом доме сообщили, что президент США в полдень по местному времени (20:00 мск) выступит с заявлением по поддержке Украине. По данным СМИ, Байден собирается анонсировать передачу Киеву от 30 до 50 танков Abrams.
В свою очередь, собеседник телеканала ABC утверждает, что техника — в случае принципиального решения о ее поставке — не будет доступна как минимум год, поскольку американским властям только предстоит заключить контракты с производителями.
Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
Американские танки M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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В миреСШАУкраинаM1 AbramsСергей ЛавровКиевВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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