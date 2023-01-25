17:45 25.01.2023 (обновлено: 18:21 25.01.2023)
США отправят Украине 31 танк Abrams, пишут СМИ
Bloomberg: США отправят Украине 31 танк M1 Abrams стоимостью 400 миллионов долларов
© Фото : U.S. Army / Patrick AlbrightАмериканский танк M1 Abrams
© Фото : U.S. Army / Patrick Albright
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты передадут Киеву 31 танк M1 Abrams, сообщила журналист агентства Блумберг Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источник.
"Администрация Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams стоимостью 400 миллионов долларов", — написала она в Twitter.
Ранее сегодня в Белом доме сообщили, что президент США в полдень по местному времени (20:00 мск) выступит с заявлением по поддержке Украине. По данным СМИ, Байден собирается анонсировать передачу Киеву от 30 до 50 танков Abrams.
В свою очередь, собеседник телеканала ABC утверждает, что техника — в случае принципиального решения о ее поставке — не будет доступна как минимум год, поскольку американским властям только предстоит заключить контракты с производителями.
Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.