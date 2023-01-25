12:23 25.01.2023 (обновлено: 13:57 25.01.2023)
Песков назвал возможную поставку танков Abrams Украине провальным планом
Песков назвал план поставки танков Abrams Украине провальным с точки зрения технологий
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaАмериканский танк M1 Abrams
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Потенциал американских танков Abrams сильно переоценен, их поставка Киеву — провальный план с точки зрения технологий, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Я убежден, что многие специалисты понимают абсурдность и этой идеи тоже, просто по технологическим аспектам этот план достаточно провальный. А главное, явная совершенно переоценка того потенциала, который добавит Вооруженным силам Украины. Это еще одно заблуждение, и достаточно глубокое", — сказал представитель Кремля.
По его словам, "эти танки сгорят так же, как и все остальные, только стоят они очень дорого и все это ляжет на плечи в первую очередь европейских налогоплательщиков", тогда как американские "останутся как минимум при своих".
Песков отметил, что из разных стран поступают противоречивые заявления, которые, как считает пресс-секретарь главы государства, указывают — "все не так гладко и в самой НАТО, и с наличием танков".
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что танки Abrams, о передаче 30-50 единиц которых Киеву Белый дом может объявить уже на этой неделе, не прибудут на Украину в ближайшее время — скорее всего, сроки затянутся на многие месяцы или даже годы.
В свою очередь, собеседник телеканала ABC утверждает, что техника, в случае принципиального решения о ее поставке, не будет доступна как минимум год, так как американским властям только предстоит заключить контракты с производителями.
США и Германия, несмотря на крупные поставки вооружений Украине, продолжительное время воздерживались от поставок такой техники в отличие от Великобритании, которая выделила танки Challenger.
Как отмечал ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус, по результатам встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн в Германии не удалось прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Leopard Киеву. В то же время накануне источники издания Spiegel заявили, что канцлер Олаф Шольф все же принял такое решение. По информации журнала, речь идет о роте танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.
Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров говорил, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.