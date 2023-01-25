https://ria.ru/20230125/abrams-1847235430.html
США могут направить Украине до 50 танков, пишут СМИ
США могут направить Украине до 50 танков, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2023
США могут направить Украине до 50 танков, пишут СМИ
Вашингтон планирует направить Киеву от 30 до 50 танков M1Abrams, Белый дом может объявить о решении уже на этой неделе, сообщило турецкое агентство Anadolu со... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T07:59
2023-01-25T07:59
2023-01-25T13:17
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
нато
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АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Вашингтон планирует направить Киеву от 30 до 50 танков M1Abrams, Белый дом может объявить о решении уже на этой неделе, сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на представителя американской администрации. По его словам, речь идет о батальоне — 30-50 машин.Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на анонимного представителя Пентагона сообщил о готовности США поставить украинским военным десять танков Abrams. В свою очередь, издание The Washington Post, ссылаясь на неназванных чиновников, утверждает, что машины предназначены "не для боев" и, скорее всего, не окажутся на Украине в ближайшие месяцы или даже годы.США и Германия, несмотря на крупные поставки вооружений Украине, продолжительное время воздерживались от поставок такой техники, в отличие от Великобритании, которая выделила танки Challenger. Как отмечал ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус, по результатам встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн в Германии не удалось прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Leopard Киеву. В то же время накануне источники издания Spiegel заявили, что канцлер Олаф Шольф все же принял такое решение. По информации журнала, речь идет о роте танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.Кроме того, Берлин планирует выдать разрешение странам, которые хотели бы поставить Украине имеющиеся у них танки Leopard. Издание уточнило, что на это готовы пойти некоторые страны — члены НАТО. Кроме Германии, Польши и Финляндии, Leopard есть у Испании, Греции и Дании.Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров говорил, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230124/tanki-1847043035.html
https://ria.ru/20230125/antonov-1847227649.html
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в мире, сша, украина, россия, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), НАТО
07:59 25.01.2023 (обновлено: 13:17 25.01.2023)
США могут направить Украине до 50 танков, пишут СМИ
Anadolu: США могут направить Украине от 30 до 50 танков Abrams на этой неделе