https://ria.ru/20230124/zvo-1847137382.html
Танкисты ЗВО рассказали об уничтожении украинского опорного пункта
Танкисты ЗВО рассказали об уничтожении украинского опорного пункта - РИА Новости, 24.01.2023
Танкисты ЗВО рассказали об уничтожении украинского опорного пункта
Танкисты Западного военного округа во взаимодействии с десантниками нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинской армии, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:52
2023-01-24T16:52
2023-01-24T17:29
специальная военная операция на украине
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СВАТОВО (ЛНР), 24 янв — РИА Новости. Танкисты Западного военного округа во взаимодействии с десантниками нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинской армии, рассказал РИА Новости командир танкового экипажа с позывным "Казань". Корреспондент агентства наблюдал за работой танкистов на сватовском направлении. "Там находился опорный пункт с десятью людьми", — рассказал военный об уничтоженной цели. По его словам, взаимодействие происходит с десантниками. "Они мне дают координаты целей, я на них навожусь и по их команде даю огонь", - пояснил собеседник. Он отметил, что на день приходится до десяти целей. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на данных участках.
https://ria.ru/20230108/kremennaya-1843500096.html
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Российский военный рассказал о взаимодействии танкистов и десантников в зоне СВО
Танкисты Западного военного округа во взаимодействии с десантниками нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинской армии, рассказал РИА Новости командир танкового экипажа с позывным "Казань".
2023-01-24T16:52
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РИА Новости
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в мире, донбасс, кременная, сватово
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Кременная, Сватово
16:52 24.01.2023 (обновлено: 17:29 24.01.2023)
Танкисты ЗВО рассказали об уничтожении украинского опорного пункта
Танкисты ЗВО с десантниками нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинской армии