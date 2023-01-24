https://ria.ru/20230124/zvo-1847137382.html

Танкисты ЗВО рассказали об уничтожении украинского опорного пункта

Танкисты ЗВО рассказали об уничтожении украинского опорного пункта - РИА Новости, 24.01.2023

Танкисты ЗВО рассказали об уничтожении украинского опорного пункта

Танкисты Западного военного округа во взаимодействии с десантниками нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинской армии, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:52

2023-01-24T16:52

2023-01-24T17:29

специальная военная операция на украине

в мире

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кременная

сватово

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СВАТОВО (ЛНР), 24 янв — РИА Новости. Танкисты Западного военного округа во взаимодействии с десантниками нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинской армии, рассказал РИА Новости командир танкового экипажа с позывным "Казань". Корреспондент агентства наблюдал за работой танкистов на сватовском направлении. "Там находился опорный пункт с десятью людьми", — рассказал военный об уничтоженной цели. По его словам, взаимодействие происходит с десантниками. "Они мне дают координаты целей, я на них навожусь и по их команде даю огонь", - пояснил собеседник. Он отметил, что на день приходится до десяти целей. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на данных участках.

https://ria.ru/20230108/kremennaya-1843500096.html

донбасс

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Российский военный рассказал о взаимодействии танкистов и десантников в зоне СВО Танкисты Западного военного округа во взаимодействии с десантниками нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинской армии, рассказал РИА Новости командир танкового экипажа с позывным "Казань". 2023-01-24T16:52 true PT1M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донбасс, кременная, сватово