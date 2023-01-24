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СБУ обвинила украинскую журналистку в поддержке России - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/zhurnalistka-1847119277.html
СБУ обвинила украинскую журналистку в поддержке России
СБУ обвинила украинскую журналистку в поддержке России - РИА Новости, 24.01.2023
СБУ обвинила украинскую журналистку в поддержке России
Служба безопасности Украины обвинила украинскую журналистку Диану Панченко в поддержке российской специальной военной операции из-за репортажей из Мариуполя и... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:08
2023-01-24T16:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
мариуполь
донецк
виктор медведчук
владимир путин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины обвинила украинскую журналистку Диану Панченко в поддержке российской специальной военной операции из-за репортажей из Мариуполя и Донецка, сообщили во вторник в ведомстве. "Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным ведомства, ранее Панченко работала на телеканалах, принадлежащих экс-депутату Верховной рады Виктору Медведчуку, где распространяла "антиукраинские нарративы Москвы". Сообщается, что в августе 2022 года Панченко приехала в ДНР, где продолжила журналистскую деятельность, освещая события в Мариуполе и Донецке. Журналистке инкриминируют "оправдание вооруженной агрессии против Украины". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230124/donbass-1847063454.html
https://ria.ru/20230124/obysk-1847046318.html
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в мире, украина, верховная рада украины, мариуполь, донецк, виктор медведчук, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Мариуполь, Донецк, Виктор Медведчук, Владимир Путин
16:08 24.01.2023
 
СБУ обвинила украинскую журналистку в поддержке России

СБУ обвинила украинскую журналистку Панченко в поддержке российской спецоперации

© Фото : СБУПроверки СБУ
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : СБУ
Проверки СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины обвинила украинскую журналистку Диану Панченко в поддержке российской специальной военной операции из-за репортажей из Мариуполя и Донецка, сообщили во вторник в ведомстве.
"Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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По данным ведомства, ранее Панченко работала на телеканалах, принадлежащих экс-депутату Верховной рады Виктору Медведчуку, где распространяла "антиукраинские нарративы Москвы".
Сообщается, что в августе 2022 года Панченко приехала в ДНР, где продолжила журналистскую деятельность, освещая события в Мариуполе и Донецке. Журналистке инкриминируют "оправдание вооруженной агрессии против Украины".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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