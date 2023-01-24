https://ria.ru/20230124/zhurnalistka-1847119277.html

СБУ обвинила украинскую журналистку в поддержке России

СБУ обвинила украинскую журналистку в поддержке России - РИА Новости, 24.01.2023

СБУ обвинила украинскую журналистку в поддержке России

Служба безопасности Украины обвинила украинскую журналистку Диану Панченко в поддержке российской специальной военной операции из-за репортажей из Мариуполя и... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:08

2023-01-24T16:08

2023-01-24T16:08

специальная военная операция на украине

в мире

украина

верховная рада украины

мариуполь

донецк

виктор медведчук

владимир путин

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины обвинила украинскую журналистку Диану Панченко в поддержке российской специальной военной операции из-за репортажей из Мариуполя и Донецка, сообщили во вторник в ведомстве. "Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным ведомства, ранее Панченко работала на телеканалах, принадлежащих экс-депутату Верховной рады Виктору Медведчуку, где распространяла "антиукраинские нарративы Москвы". Сообщается, что в августе 2022 года Панченко приехала в ДНР, где продолжила журналистскую деятельность, освещая события в Мариуполе и Донецке. Журналистке инкриминируют "оправдание вооруженной агрессии против Украины". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230124/donbass-1847063454.html

https://ria.ru/20230124/obysk-1847046318.html

украина

мариуполь

донецк

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, верховная рада украины, мариуполь, донецк, виктор медведчук, владимир путин