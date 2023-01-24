https://ria.ru/20230124/zhkkh-1847018209.html
Липецкая область направит более 1,5 млрд рублей на модернизацию ЖКХ
Липецкая область направит более 1,5 млрд рублей на модернизацию ЖКХ - РИА Новости, 24.01.2023
Липецкая область направит более 1,5 млрд рублей на модернизацию ЖКХ
Общая стоимость утвержденной в Липецкой области программы модернизации ЖКХ на 2023-2024 годы составит 1,52 миллиарда рублей, из которых 934,7 миллиона рублей... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:36
2023-01-24T11:36
2023-01-24T11:37
липецкая область
игорь артамонов
жкх
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ЛИПЕЦК, 24 янв – РИА Новости. Общая стоимость утвержденной в Липецкой области программы модернизации ЖКХ на 2023-2024 годы составит 1,52 миллиарда рублей, из которых 934,7 миллиона рублей будет выделено из средств Фонда развития территорий, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что Липецкая область вошла в число 14 субъектов РФ, которые получат государственную поддержку из Фонда на реализацию программ модернизации жилищно-коммунального хозяйства региона. По словам Артамонова, благодаря господдержке в регионе планируется построить, реконструировать и модернизировать почти 140 километров сетей и пять объектов производственного назначения. Это позволит улучшить качество предоставляемых услуг почти для 20 тысяч жителей региона. Модернизация в первую очередь коснется сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения."Липецкая область использует все источники финансирования для модернизации коммунальных сетей, в том числе нацпроекты и инфраструктурное меню. Активная работа в этой сфере, направленная на повышение качества жизни населения, будет продолжена", – подчеркнул губернатор Артамонов.
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РИА Новости
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игорь артамонов, жкх
Липецкая область, Игорь Артамонов, ЖКХ
ЛИПЕЦК, 24 янв – РИА Новости. Общая стоимость утвержденной в Липецкой области программы модернизации ЖКХ на 2023-2024 годы составит 1,52 миллиарда рублей, из которых 934,7 миллиона рублей будет выделено из средств Фонда развития территорий, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что Липецкая область вошла в число 14 субъектов РФ
, которые получат государственную поддержку из Фонда на реализацию программ модернизации жилищно-коммунального хозяйства региона.
По словам Артамонова, благодаря господдержке в регионе планируется построить, реконструировать и модернизировать почти 140 километров сетей и пять объектов производственного назначения. Это позволит улучшить качество предоставляемых услуг почти для 20 тысяч жителей региона. Модернизация в первую очередь коснется сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения.
"Липецкая область использует все источники финансирования для модернизации коммунальных сетей, в том числе нацпроекты и инфраструктурное меню. Активная работа в этой сфере, направленная на повышение качества жизни населения, будет продолжена", – подчеркнул губернатор Артамонов.