https://ria.ru/20230124/zhkkh-1847018209.html

Липецкая область направит более 1,5 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

Липецкая область направит более 1,5 млрд рублей на модернизацию ЖКХ - РИА Новости, 24.01.2023

Липецкая область направит более 1,5 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

Общая стоимость утвержденной в Липецкой области программы модернизации ЖКХ на 2023-2024 годы составит 1,52 миллиарда рублей, из которых 934,7 миллиона рублей... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:36

2023-01-24T11:36

2023-01-24T11:37

липецкая область

игорь артамонов

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847014808_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7244067950bf861e153bcaae2c808039.jpg

ЛИПЕЦК, 24 янв – РИА Новости. Общая стоимость утвержденной в Липецкой области программы модернизации ЖКХ на 2023-2024 годы составит 1,52 миллиарда рублей, из которых 934,7 миллиона рублей будет выделено из средств Фонда развития территорий, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что Липецкая область вошла в число 14 субъектов РФ, которые получат государственную поддержку из Фонда на реализацию программ модернизации жилищно-коммунального хозяйства региона. По словам Артамонова, благодаря господдержке в регионе планируется построить, реконструировать и модернизировать почти 140 километров сетей и пять объектов производственного назначения. Это позволит улучшить качество предоставляемых услуг почти для 20 тысяч жителей региона. Модернизация в первую очередь коснется сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения."Липецкая область использует все источники финансирования для модернизации коммунальных сетей, в том числе нацпроекты и инфраструктурное меню. Активная работа в этой сфере, направленная на повышение качества жизни населения, будет продолжена", – подчеркнул губернатор Артамонов.

https://ria.ru/20230123/konservy-1846823181.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, жкх