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Тамбовским живодерам может грозить лишение свободы за расправу над котом - РИА Новости, 24.01.2023
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Тамбовским живодерам может грозить лишение свободы за расправу над котом
Тамбовским живодерам может грозить лишение свободы за расправу над котом - РИА Новости, 24.01.2023
Тамбовским живодерам может грозить лишение свободы за расправу над котом
На четырёх парней из Тамбова, двое из которых несовершеннолетние, завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, предусматривающей до пяти... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:42
2023-01-24T11:42
происшествия
россия
тамбов
тамбовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. На четырёх парней из Тамбова, двое из которых несовершеннолетние, завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в УМВД России по Тамбовской области. В ряде анонимных Telegram-каналов появилась видеозапись, на которой два парня избивают в комнате кота стеклянной бутылкой и другими предметами, третий наблюдает, а четвёртый снимает на камеру происходящее. Авторы постов с этим видео отмечают, что молодые люди были пьяны и в итоге забили кота насмерть. Также опубликована запись голосового сообщения одного из участников, объяснившего расправу тем, что кот "везде гадит". "По данному видео проведена служебная проверка, по результатам которой в настоящий момент в отношении лиц, которые изображены на этом видео, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ — жестокое обращение с животными… Двое из установленных граждан совершеннолетние. Ещё двое - нет, им по 17 лет", — сообщили в пресс-службе УМВД. Частью 2 статьи 245 УК РФ предусмотрено, в том числе, лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.
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происшествия, россия, тамбов, тамбовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Тамбов, Тамбовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
11:42 24.01.2023
 
Тамбовским живодерам может грозить лишение свободы за расправу над котом

Против четверых жителей Тамбова завели уголовное дело за расправу над котом

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. На четырёх парней из Тамбова, двое из которых несовершеннолетние, завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в УМВД России по Тамбовской области.
В ряде анонимных Telegram-каналов появилась видеозапись, на которой два парня избивают в комнате кота стеклянной бутылкой и другими предметами, третий наблюдает, а четвёртый снимает на камеру происходящее. Авторы постов с этим видео отмечают, что молодые люди были пьяны и в итоге забили кота насмерть. Также опубликована запись голосового сообщения одного из участников, объяснившего расправу тем, что кот "везде гадит".
"По данному видео проведена служебная проверка, по результатам которой в настоящий момент в отношении лиц, которые изображены на этом видео, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ — жестокое обращение с животными… Двое из установленных граждан совершеннолетние. Ещё двое - нет, им по 17 лет", — сообщили в пресс-службе УМВД. Частью 2 статьи 245 УК РФ предусмотрено, в том числе, лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.
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ПроисшествияРоссияТамбовТамбовская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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