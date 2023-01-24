https://ria.ru/20230124/zhivoder-1847019940.html

Тамбовским живодерам может грозить лишение свободы за расправу над котом

Тамбовским живодерам может грозить лишение свободы за расправу над котом - РИА Новости, 24.01.2023

Тамбовским живодерам может грозить лишение свободы за расправу над котом

На четырёх парней из Тамбова, двое из которых несовершеннолетние, завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, предусматривающей до пяти... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:42

2023-01-24T11:42

2023-01-24T11:42

происшествия

россия

тамбов

тамбовская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. На четырёх парней из Тамбова, двое из которых несовершеннолетние, завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в УМВД России по Тамбовской области. В ряде анонимных Telegram-каналов появилась видеозапись, на которой два парня избивают в комнате кота стеклянной бутылкой и другими предметами, третий наблюдает, а четвёртый снимает на камеру происходящее. Авторы постов с этим видео отмечают, что молодые люди были пьяны и в итоге забили кота насмерть. Также опубликована запись голосового сообщения одного из участников, объяснившего расправу тем, что кот "везде гадит". "По данному видео проведена служебная проверка, по результатам которой в настоящий момент в отношении лиц, которые изображены на этом видео, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ — жестокое обращение с животными… Двое из установленных граждан совершеннолетние. Ещё двое - нет, им по 17 лет", — сообщили в пресс-службе УМВД. Частью 2 статьи 245 УК РФ предусмотрено, в том числе, лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

https://ria.ru/20221018/zhivotnye-1824134769.html

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тамбов

тамбовская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, тамбов, тамбовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)