https://ria.ru/20230124/zhivoder-1847019940.html
Тамбовским живодерам может грозить лишение свободы за расправу над котом
Тамбовским живодерам может грозить лишение свободы за расправу над котом - РИА Новости, 24.01.2023
Тамбовским живодерам может грозить лишение свободы за расправу над котом
На четырёх парней из Тамбова, двое из которых несовершеннолетние, завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, предусматривающей до пяти... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:42
2023-01-24T11:42
2023-01-24T11:42
происшествия
россия
тамбов
тамбовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. На четырёх парней из Тамбова, двое из которых несовершеннолетние, завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в УМВД России по Тамбовской области. В ряде анонимных Telegram-каналов появилась видеозапись, на которой два парня избивают в комнате кота стеклянной бутылкой и другими предметами, третий наблюдает, а четвёртый снимает на камеру происходящее. Авторы постов с этим видео отмечают, что молодые люди были пьяны и в итоге забили кота насмерть. Также опубликована запись голосового сообщения одного из участников, объяснившего расправу тем, что кот "везде гадит". "По данному видео проведена служебная проверка, по результатам которой в настоящий момент в отношении лиц, которые изображены на этом видео, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ — жестокое обращение с животными… Двое из установленных граждан совершеннолетние. Ещё двое - нет, им по 17 лет", — сообщили в пресс-службе УМВД. Частью 2 статьи 245 УК РФ предусмотрено, в том числе, лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.
https://ria.ru/20221018/zhivotnye-1824134769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тамбов, тамбовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Тамбов, Тамбовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Тамбовским живодерам может грозить лишение свободы за расправу над котом
Против четверых жителей Тамбова завели уголовное дело за расправу над котом
ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. На четырёх парней из Тамбова, двое из которых несовершеннолетние, завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в УМВД России по Тамбовской области.
В ряде анонимных Telegram-каналов появилась видеозапись, на которой два парня избивают в комнате кота стеклянной бутылкой и другими предметами, третий наблюдает, а четвёртый снимает на камеру происходящее. Авторы постов с этим видео отмечают, что молодые люди были пьяны и в итоге забили кота насмерть. Также опубликована запись голосового сообщения одного из участников, объяснившего расправу тем, что кот "везде гадит".
"По данному видео проведена служебная проверка, по результатам которой в настоящий момент в отношении лиц, которые изображены на этом видео, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ — жестокое обращение с животными… Двое из установленных граждан совершеннолетние. Ещё двое - нет, им по 17 лет", — сообщили в пресс-службе УМВД. Частью 2 статьи 245 УК РФ предусмотрено, в том числе, лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.