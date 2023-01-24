https://ria.ru/20230124/zhelanie-1846984647.html

Мостуризм исполнил желание подростка из Петербурга о поездке в Москву

Мостуризм исполнил желание подростка из Петербурга о поездке в Москву - РИА Новости, 24.01.2023

Мостуризм исполнил желание подростка из Петербурга о поездке в Москву

Столичный комитет по туризму организовал поездку в Москву для подростка из Санкт-Петербурга в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний",... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T09:38

2023-01-24T09:38

2023-01-24T09:38

новый год — 2023

общество

санкт-петербург

москва

донецкая народная республика

зарядье

третьяковская галерея

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765395174_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c82ca821174da17a0eeaf97619d377b4.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Столичный комитет по туризму организовал поездку в Москву для подростка из Санкт-Петербурга в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета. В пресс-службе уточнили, что в 2014 году мальчик вместе с семьей переехал из ДНР в Санкт-Петербург. "Комитет по туризму города Москвы исполнил мечту о поездке в столицу шестнадцатилетнего Тимофея из Санкт-Петербурга в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Специально для школьника в Москве была организована культурная и познавательная программа в рамках проекта "Город открытий", - рассказали в пресс-службе. Так, юноша посетил парк "Зарядье" и ВДНХ, побывал на смотровой площадке Panorama 360, где полюбовался видами столицы и попробовал угощение от фабрики мороженого и шоколада. Кроме того, он побывал на экскурсии по Красной площади, увидел экспозиции Третьяковской галереи и Еврейского музея и Центра толерантности. Благотворительная акция "Елка желаний" проводится с 2018 года на всей территории страны в преддверии новогодних праздников. Мостуризм участвует в акции "Елка желаний" уже во второй раз. В 2022 году он помог исполнить новогодние желания восьми детей. Всего в рамках акции уже исполнено почти 60 тысяч желаний детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этом году в акции принимают участие жители присоединенных территорий.

https://ria.ru/20230119/gitara-1846108872.html

https://ria.ru/20221230/podarok-1842395760.html

санкт-петербург

москва

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, санкт-петербург, москва, донецкая народная республика, зарядье, третьяковская галерея, новости - туризм