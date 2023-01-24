Мостуризм исполнил желание подростка из Петербурга о поездке в Москву
Мостуризм подарил поездку в столицу Тимофею из Петербурга в рамках акции "Елка желаний"
Акция "Елка желаний" . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Столичный комитет по туризму организовал поездку в Москву для подростка из Санкт-Петербурга в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
В пресс-службе уточнили, что в 2014 году мальчик вместе с семьей переехал из ДНР в Санкт-Петербург.
"Комитет по туризму города Москвы исполнил мечту о поездке в столицу шестнадцатилетнего Тимофея из Санкт-Петербурга в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Специально для школьника в Москве была организована культурная и познавательная программа в рамках проекта "Город открытий", - рассказали в пресс-службе.
Так, юноша посетил парк "Зарядье" и ВДНХ, побывал на смотровой площадке Panorama 360, где полюбовался видами столицы и попробовал угощение от фабрики мороженого и шоколада. Кроме того, он побывал на экскурсии по Красной площади, увидел экспозиции Третьяковской галереи и Еврейского музея и Центра толерантности.
Благотворительная акция "Елка желаний" проводится с 2018 года на всей территории страны в преддверии новогодних праздников. Мостуризм участвует в акции "Елка желаний" уже во второй раз. В 2022 году он помог исполнить новогодние желания восьми детей.
Всего в рамках акции уже исполнено почти 60 тысяч желаний детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этом году в акции принимают участие жители присоединенных территорий.
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