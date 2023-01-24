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Мостуризм исполнил желание подростка из Петербурга о поездке в Москву - РИА Новости, 24.01.2023
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Мостуризм исполнил желание подростка из Петербурга о поездке в Москву
Мостуризм исполнил желание подростка из Петербурга о поездке в Москву - РИА Новости, 24.01.2023
Мостуризм исполнил желание подростка из Петербурга о поездке в Москву
Столичный комитет по туризму организовал поездку в Москву для подростка из Санкт-Петербурга в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний",... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T09:38
2023-01-24T09:38
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Столичный комитет по туризму организовал поездку в Москву для подростка из Санкт-Петербурга в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета. В пресс-службе уточнили, что в 2014 году мальчик вместе с семьей переехал из ДНР в Санкт-Петербург. "Комитет по туризму города Москвы исполнил мечту о поездке в столицу шестнадцатилетнего Тимофея из Санкт-Петербурга в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Специально для школьника в Москве была организована культурная и познавательная программа в рамках проекта "Город открытий", - рассказали в пресс-службе. Так, юноша посетил парк "Зарядье" и ВДНХ, побывал на смотровой площадке Panorama 360, где полюбовался видами столицы и попробовал угощение от фабрики мороженого и шоколада. Кроме того, он побывал на экскурсии по Красной площади, увидел экспозиции Третьяковской галереи и Еврейского музея и Центра толерантности. Благотворительная акция "Елка желаний" проводится с 2018 года на всей территории страны в преддверии новогодних праздников. Мостуризм участвует в акции "Елка желаний" уже во второй раз. В 2022 году он помог исполнить новогодние желания восьми детей. Всего в рамках акции уже исполнено почти 60 тысяч желаний детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этом году в акции принимают участие жители присоединенных территорий.
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Новый год — 2023, Общество, Санкт-Петербург, Москва, Донецкая Народная Республика, Зарядье, Третьяковская галерея, Новости - Туризм
09:38 24.01.2023
 
Мостуризм исполнил желание подростка из Петербурга о поездке в Москву

Мостуризм подарил поездку в столицу Тимофею из Петербурга в рамках акции "Елка желаний"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАкция "Елка желаний"
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Акция "Елка желаний" . Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Столичный комитет по туризму организовал поездку в Москву для подростка из Санкт-Петербурга в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
В пресс-службе уточнили, что в 2014 году мальчик вместе с семьей переехал из ДНР в Санкт-Петербург.
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"Комитет по туризму города Москвы исполнил мечту о поездке в столицу шестнадцатилетнего Тимофея из Санкт-Петербурга в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Специально для школьника в Москве была организована культурная и познавательная программа в рамках проекта "Город открытий", - рассказали в пресс-службе.
Так, юноша посетил парк "Зарядье" и ВДНХ, побывал на смотровой площадке Panorama 360, где полюбовался видами столицы и попробовал угощение от фабрики мороженого и шоколада. Кроме того, он побывал на экскурсии по Красной площади, увидел экспозиции Третьяковской галереи и Еврейского музея и Центра толерантности.
Благотворительная акция "Елка желаний" проводится с 2018 года на всей территории страны в преддверии новогодних праздников. Мостуризм участвует в акции "Елка желаний" уже во второй раз. В 2022 году он помог исполнить новогодние желания восьми детей.
Всего в рамках акции уже исполнено почти 60 тысяч желаний детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этом году в акции принимают участие жители присоединенных территорий.
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