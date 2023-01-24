https://ria.ru/20230124/zelenskiy-1847166533.html

Французский политик забил тревогу после зачисток в Киеве

Французский политик забил тревогу после зачисток в Киеве - РИА Новости, 24.01.2023

Французский политик забил тревогу после зачисток в Киеве

Вскрывшийся в Киеве коррупционный скандал подтверждает необходимость прекратить направлять деньги президенту Украины Владимиру Зеленскому, написал лидер... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T18:13

2023-01-24T18:13

2023-01-24T18:31

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киев

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вооруженные силы украины

владимир зеленский

кирилл тимошенко

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Вскрывшийся в Киеве коррупционный скандал подтверждает необходимость прекратить направлять деньги президенту Украины Владимиру Зеленскому, написал лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter.В руководстве Украины произошел ряд крупных отставок — должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко.Кроме того, власти уволили замминистра развития общин Василия Лозинского и нескольких губернаторов. Украинское издание "Страна.ua" также сообщило о возможной готовящейся отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране. При этом политик призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.

https://ria.ru/20230124/krym-1847117481.html

https://ria.ru/20230124/ukraina-1847111717.html

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в мире, украина, киев, франция, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, владимир зеленский, кирилл тимошенко