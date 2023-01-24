18:13 24.01.2023 (обновлено: 18:31 24.01.2023)
Французский политик забил тревогу после зачисток в Киеве
Французский политик Филиппо: зачистки в Киеве показали коррупционность режима Зеленского
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Вскрывшийся в Киеве коррупционный скандал подтверждает необходимость прекратить направлять деньги президенту Украины Владимиру Зеленскому, написал лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter.
"В правительстве Зеленского уходят в отставку: проливается свет на коррупцию внутри системы! Напоминаю, что Франция ежемесячно отправляет этому коррумпированному режиму 300 миллионов евро! И это может происходить на протяжении всего 2023 года! Это неприемлемо!" — возмутился политик.
В руководстве Украины произошел ряд крупных отставок — должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко.
Кроме того, власти уволили замминистра развития общин Василия Лозинского и нескольких губернаторов. Украинское издание "Страна.ua" также сообщило о возможной готовящейся отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.
При этом политик призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.