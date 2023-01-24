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Французский политик забил тревогу после зачисток в Киеве - РИА Новости, 24.01.2023
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Французский политик забил тревогу после зачисток в Киеве
Французский политик забил тревогу после зачисток в Киеве - РИА Новости, 24.01.2023
Французский политик забил тревогу после зачисток в Киеве
Вскрывшийся в Киеве коррупционный скандал подтверждает необходимость прекратить направлять деньги президенту Украины Владимиру Зеленскому, написал лидер... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T18:13
2023-01-24T18:31
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франция
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владимир зеленский
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Вскрывшийся в Киеве коррупционный скандал подтверждает необходимость прекратить направлять деньги президенту Украины Владимиру Зеленскому, написал лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter.В руководстве Украины произошел ряд крупных отставок — должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко.Кроме того, власти уволили замминистра развития общин Василия Лозинского и нескольких губернаторов. Украинское издание "Страна.ua" также сообщило о возможной готовящейся отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране. При этом политик призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.
https://ria.ru/20230124/krym-1847117481.html
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в мире, украина, киев, франция, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, владимир зеленский, кирилл тимошенко
В мире, Украина, Киев, Франция, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко
18:13 24.01.2023 (обновлено: 18:31 24.01.2023)
 
Французский политик забил тревогу после зачисток в Киеве

Французский политик Филиппо: зачистки в Киеве показали коррупционность режима Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Вскрывшийся в Киеве коррупционный скандал подтверждает необходимость прекратить направлять деньги президенту Украины Владимиру Зеленскому, написал лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter.

"В правительстве Зеленского уходят в отставку: проливается свет на коррупцию внутри системы! Напоминаю, что Франция ежемесячно отправляет этому коррумпированному режиму 300 миллионов евро! И это может происходить на протяжении всего 2023 года! Это неприемлемо!" — возмутился политик.

В руководстве Украины произошел ряд крупных отставок — должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко.
Кроме того, власти уволили замминистра развития общин Василия Лозинского и нескольких губернаторов. Украинское издание "Страна.ua" также сообщило о возможной готовящейся отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
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При этом политик призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.
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