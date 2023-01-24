https://ria.ru/20230124/zelenskiy-1847059498.html

Обращение Зеленского шокировало турок

Обращение Зеленского шокировало турок - РИА Новости, 24.01.2023

Обращение Зеленского шокировало турок

Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского к народу по поводу действий российской армии.В нем он... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T13:31

2023-01-24T13:31

2023-01-24T14:29

в мире

владимир зеленский

украина

россия

киев

специальная военная операция на украине

нато

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:184:3113:1935_1920x0_80_0_0_366df0e15914b0ea11d0aa0e07e6aee5.jpg

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского к народу по поводу действий российской армии.В нем он утверждал, что Киев видит, какие силы накопила Москва, и знает, как нужно реагировать."Удивительно, как они избрали такого человека главой государства", — отметил другой. "Руководить государством — это не на сцене играть", — поддержал третий."Если Зеленский проводит такую политику, зная, что его используют, это намного хуже для украинцев", — заключил читатель.С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для вооруженных сил.

https://ria.ru/20230121/postavki-1846334314.html

https://ria.ru/20230124/zelenskiy-1846967350.html

украина

россия

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, украина, россия, киев, нато, москва