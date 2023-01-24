13:31 24.01.2023 (обновлено: 14:29 24.01.2023)
Обращение Зеленского шокировало турок
Читатели турецкой Haber 7 жестко раскритиковали обращение Зеленского к украинцам
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского к народу по поводу действий российской армии.
В нем он утверждал, что Киев видит, какие силы накопила Москва, и знает, как нужно реагировать.
В нем он утверждал, что Киев видит, какие силы накопила Москва, и знает, как нужно реагировать.
"Вы бы ничего не смогли сделать, если бы Европа не дала вам оружия", — написал один из комментаторов.
"Удивительно, как они избрали такого человека главой государства", — отметил другой.
"Руководить государством — это не на сцене играть", — поддержал третий.
"Если Зеленский проводит такую политику, зная, что его используют, это намного хуже для украинцев", — заключил читатель.
С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для вооруженных сил.
"Если Зеленский проводит такую политику, зная, что его используют, это намного хуже для украинцев", — заключил читатель.
С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для вооруженных сил.