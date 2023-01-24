Рейтинг@Mail.ru
Обращение Зеленского шокировало турок - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/zelenskiy-1847059498.html
Обращение Зеленского шокировало турок
Обращение Зеленского шокировало турок - РИА Новости, 24.01.2023
Обращение Зеленского шокировало турок
Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского к народу по поводу действий российской армии.В нем он... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:31
2023-01-24T14:29
в мире
владимир зеленский
украина
россия
киев
специальная военная операция на украине
нато
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:184:3113:1935_1920x0_80_0_0_366df0e15914b0ea11d0aa0e07e6aee5.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского к народу по поводу действий российской армии.В нем он утверждал, что Киев видит, какие силы накопила Москва, и знает, как нужно реагировать."Удивительно, как они избрали такого человека главой государства", — отметил другой. "Руководить государством — это не на сцене играть", — поддержал третий."Если Зеленский проводит такую политику, зная, что его используют, это намного хуже для украинцев", — заключил читатель.С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для вооруженных сил.
https://ria.ru/20230121/postavki-1846334314.html
https://ria.ru/20230124/zelenskiy-1846967350.html
украина
россия
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_9c378cf8cc56bfff3605b7da33a9c041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, россия, киев, нато, москва
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Киев, Специальная военная операция на Украине, НАТО, Москва
13:31 24.01.2023 (обновлено: 14:29 24.01.2023)
 
Обращение Зеленского шокировало турок

Читатели турецкой Haber 7 жестко раскритиковали обращение Зеленского к украинцам

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского к народу по поводу действий российской армии.

В нем он утверждал, что Киев видит, какие силы накопила Москва, и знает, как нужно реагировать.
"Вы бы ничего не смогли сделать, если бы Европа не дала вам оружия", — написал один из комментаторов.
"Удивительно, как они избрали такого человека главой государства", — отметил другой.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Маховик раскручивается". На что решились в НАТО
"Руководить государством — это не на сцене играть", — поддержал третий.

"Если Зеленский проводит такую политику, зная, что его используют, это намного хуже для украинцев", — заключил читатель.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для вооруженных сил.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
06:56
В США рассказали, что нужно отправить Зеленскому вместо танков
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияКиевНАТОМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала